09:02 18.03.2022 (обновлено: 09:18 18.03.2022)
Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне
Транзит газа через Украину ожидается на максимуме контрактных обязательств "Газпрома"
Газодобывающее предприятие
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Объём транзита российского газа через украинскую территорию в пятницу может вырасти примерно на 10 миллионов кубометров в сутки и вернуться к максимуму контрактных обязательств "Газпрома", свидетельствую данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 18 марта, согласно информации на сайте оператора, составляют 106,2 миллиона кубометров против 94,6 миллиона кубометров 17 марта и 95 миллионов кубометров 16 марта.
Что касается газопровода "Ямал–Европа", по которому газ из России через Белоруссию и Польшу поступает в Германию, "Газпром" не заказал мощности этой магистрали на полные газовые сутки 18 марта, свидетельствуют итоги дополнительного аукциона на площадке GSA Platform, прошедшего этой ночью. Этот маршрут для "Газпрома" балансирующий.
Также компания пока воздерживается и от краткосрочного бронирования "Ямала–Европы" на несколько часов в течение дня. Труба с 15 марта перешла в реверсный режим работы, то есть поток газа, как показывают данные немецкой компании Gascade, идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.
В целом отопительный сезон в Европе близится к завершению. "Газпром" 9 марта сообщал, что забор газа из хранилищ может продолжиться ещё месяц. Заполненность европейских подземных хранилищ (ПХГ) при этом находится на минимальном за многие годы уровне, по данным на утро 17 марта, составляет 25,2%.