https://ria.ru/20220318/gaz-1778778147.html

Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне

Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне - РИА Новости, 18.03.2022

Транзит газа через Украину ожидается на максимальном уровне

Объём транзита российского газа через украинскую территорию в пятницу может вырасти примерно на 10 миллионов кубометров в сутки и вернуться к максимуму... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T09:02

2022-03-18T09:02

2022-03-18T09:18

экономика

россия

украина

газпром

белоруссия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Объём транзита российского газа через украинскую территорию в пятницу может вырасти примерно на 10 миллионов кубометров в сутки и вернуться к максимуму контрактных обязательств "Газпрома", свидетельствую данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 18 марта, согласно информации на сайте оператора, составляют 106,2 миллиона кубометров против 94,6 миллиона кубометров 17 марта и 95 миллионов кубометров 16 марта.Транзит российского газа через Украину держался вблизи максимальных обязательств "Газпрома" по транзитному контракту — около 109,6 миллиона кубометров в сутки — с конца февраля.Что касается газопровода "Ямал–Европа", по которому газ из России через Белоруссию и Польшу поступает в Германию, "Газпром" не заказал мощности этой магистрали на полные газовые сутки 18 марта, свидетельствуют итоги дополнительного аукциона на площадке GSA Platform, прошедшего этой ночью. Этот маршрут для "Газпрома" балансирующий.Также компания пока воздерживается и от краткосрочного бронирования "Ямала–Европы" на несколько часов в течение дня. Труба с 15 марта перешла в реверсный режим работы, то есть поток газа, как показывают данные немецкой компании Gascade, идёт со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.В целом отопительный сезон в Европе близится к завершению. "Газпром" 9 марта сообщал, что забор газа из хранилищ может продолжиться ещё месяц. Заполненность европейских подземных хранилищ (ПХГ) при этом находится на минимальном за многие годы уровне, по данным на утро 17 марта, составляет 25,2%.

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, украина, газпром, белоруссия