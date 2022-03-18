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Пушков призвал преподать урок Молдавии в ситуации с газом - РИА Новости, 18.03.2022
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Пушков призвал преподать урок Молдавии в ситуации с газом
Пушков призвал преподать урок Молдавии в ситуации с газом - РИА Новости, 18.03.2022
Пушков призвал преподать урок Молдавии в ситуации с газом
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram предложение Молдавии отложить выплату задолженности за потребленный российский газ и призвал отучить Кишинев... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T01:43
2022-03-18T01:43
наталья гаврилица
майя санду
россия
молдавия
румыния
молдовагаз
совет федерации рф
газпром
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram предложение Молдавии отложить выплату задолженности за потребленный российский газ и призвал отучить Кишинев "одновременно просить и требовать".Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну в эфире телеканала TV8 заявил, что Молдавия не успевает вовремя провести аудит долга компании "Молдовагаз", поэтому рискует в мае остаться без поставок российского газа, если "Газпром" не согласится перенести крайний срок.По мнению члена Совета Федерации, такая позиция не сочетается с озвученным накануне призывом президента страны Майи Санду вывести российских военных с территории Приднестровья.Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Агентство государственных услуг Молдавии 27 января разместило заявку о поиске компании для проведения аудита долга. "Газпром" сообщил, что односторонний подход молдавской стороны к аудиту задолженности "Молдовогаза" идет вразрез с октябрьскими договоренностями. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что аудит провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма эта республика присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией. В Приднестровье находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
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наталья гаврилица, майя санду, россия, молдавия, румыния, молдовагаз, совет федерации рф, газпром, алексей пушков, в мире
01:43 18.03.2022
 
Пушков призвал преподать урок Молдавии в ситуации с газом

Пушков: просьба Кишинева отложить долг по газу не сочетается с заявлением о Приднестровье

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Алексей Пушков
Член Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Член Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram предложение Молдавии отложить выплату задолженности за потребленный российский газ и призвал отучить Кишинев "одновременно просить и требовать".
Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну в эфире телеканала TV8 заявил, что Молдавия не успевает вовремя провести аудит долга компании "Молдовагаз", поэтому рискует в мае остаться без поставок российского газа, если "Газпром" не согласится перенести крайний срок.
По мнению члена Совета Федерации, такая позиция не сочетается с озвученным накануне призывом президента страны Майи Санду вывести российских военных с территории Приднестровья.
"Как бы нам отучить Кишинев одновременно просить и требовать? Пора указать им на то, что одно не сочетается с другим", — высказался Пушков.
Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Агентство государственных услуг Молдавии 27 января разместило заявку о поиске компании для проведения аудита долга. "Газпром" сообщил, что односторонний подход молдавской стороны к аудиту задолженности "Молдовогаза" идет вразрез с октябрьскими договоренностями. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что аудит провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма эта республика присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией. В Приднестровье находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
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Наталья ГаврилицаМайя СандуРоссияМолдавияРумынияМолдовагазСовет Федерации РФГазпромАлексей ПушковВ мире
 
 
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