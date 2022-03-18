https://ria.ru/20220318/gaz-1778762668.html

Пушков призвал преподать урок Молдавии в ситуации с газом

Пушков призвал преподать урок Молдавии в ситуации с газом - РИА Новости, 18.03.2022

Пушков призвал преподать урок Молдавии в ситуации с газом

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram предложение Молдавии отложить выплату задолженности за потребленный российский газ и призвал отучить Кишинев... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T01:43

2022-03-18T01:43

2022-03-18T01:43

наталья гаврилица

майя санду

россия

молдавия

румыния

молдовагаз

совет федерации рф

газпром

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram предложение Молдавии отложить выплату задолженности за потребленный российский газ и призвал отучить Кишинев "одновременно просить и требовать".Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну в эфире телеканала TV8 заявил, что Молдавия не успевает вовремя провести аудит долга компании "Молдовагаз", поэтому рискует в мае остаться без поставок российского газа, если "Газпром" не согласится перенести крайний срок.По мнению члена Совета Федерации, такая позиция не сочетается с озвученным накануне призывом президента страны Майи Санду вывести российских военных с территории Приднестровья.Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Агентство государственных услуг Молдавии 27 января разместило заявку о поиске компании для проведения аудита долга. "Газпром" сообщил, что односторонний подход молдавской стороны к аудиту задолженности "Молдовогаза" идет вразрез с октябрьскими договоренностями. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что аудит провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма эта республика присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией. В Приднестровье находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

https://ria.ru/20220127/gaz-1769879906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

наталья гаврилица, майя санду, россия, молдавия, румыния, молдовагаз, совет федерации рф, газпром, алексей пушков, в мире