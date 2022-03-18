Пушков призвал преподать урок Молдавии в ситуации с газом
Пушков: просьба Кишинева отложить долг по газу не сочетается с заявлением о Приднестровье
Член Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram предложение Молдавии отложить выплату задолженности за потребленный российский газ и призвал отучить Кишинев "одновременно просить и требовать".
Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну в эфире телеканала TV8 заявил, что Молдавия не успевает вовремя провести аудит долга компании "Молдовагаз", поэтому рискует в мае остаться без поставок российского газа, если "Газпром" не согласится перенести крайний срок.
По мнению члена Совета Федерации, такая позиция не сочетается с озвученным накануне призывом президента страны Майи Санду вывести российских военных с территории Приднестровья.
"Как бы нам отучить Кишинев одновременно просить и требовать? Пора указать им на то, что одно не сочетается с другим", — высказался Пушков.
Власти Молдавии в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Агентство государственных услуг Молдавии 27 января разместило заявку о поиске компании для проведения аудита долга. "Газпром" сообщил, что односторонний подход молдавской стороны к аудиту задолженности "Молдовогаза" идет вразрез с октябрьскими договоренностями. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что аудит провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма эта республика присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией. В Приднестровье находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.