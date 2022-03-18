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В Британии предрекли "самоубийство НАТО" из-за позиции США по Украине - РИА Новости, 18.03.2022
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В Британии предрекли "самоубийство НАТО" из-за позиции США по Украине
В Британии предрекли "самоубийство НАТО" из-за позиции США по Украине - РИА Новости, 18.03.2022
В Британии предрекли "самоубийство НАТО" из-за позиции США по Украине
Политика США в отношении России и ситуации на Украине приведет страну к скорому упадку, заявил бывший член британского парламента и глава партии рабочих... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:00
2022-03-18T19:23
в мире
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сша
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великобритания
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Политика США в отношении России и ситуации на Украине приведет страну к скорому упадку, заявил бывший член британского парламента и глава партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в интервью китайской газете Global Times.Ранее он написал в Twitter-аккаунте, что американцы и европейцы заплатят цену за безумную и самоубийственную миссию НАТО по сдерживанию России.По его словам, пик американской мощи остался позади. Власти Соединенных Штатов в будущем столкнутся с результатом антироссийских санкций — повышенными ценами на внутреннем рынке и недовольством граждан. При этом европейские союзники не смогут и дальше поддерживать Вашингтон и Лондон, так как в большей степени экономически зависят от России.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого большинство западных стран ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
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в мире, россия, нато, сша, украина, великобритания, евросоюз
16:00 18.03.2022 (обновлено: 19:23 18.03.2022)
 
В Британии предрекли "самоубийство НАТО" из-за позиции США по Украине

Глава Рабочей партии Великобритании Галлоуэй предрек США скорый упадок

© REUTERS / Ints KalninsАмериканские военные с флагом НАТО на базе Адажи в Латвии
Американские военные с флагом НАТО на базе Адажи в Латвии - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / Ints Kalnins
Американские военные с флагом НАТО на базе Адажи в Латвии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Политика США в отношении России и ситуации на Украине приведет страну к скорому упадку, заявил бывший член британского парламента и глава партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в интервью китайской газете Global Times.
Ранее он написал в Twitter-аккаунте, что американцы и европейцы заплатят цену за безумную и самоубийственную миссию НАТО по сдерживанию России.
"Я не очень верю, что США получат в итоге выгоду из конфликта. Считаю, что все поступки Белого дома очень четко рисуют картину империи, которая находится в шаге от скорого упадка", — ответил Галлоуэй китайскому журналисту.
По его словам, пик американской мощи остался позади. Власти Соединенных Штатов в будущем столкнутся с результатом антироссийских санкций — повышенными ценами на внутреннем рынке и недовольством граждан. При этом европейские союзники не смогут и дальше поддерживать Вашингтон и Лондон, так как в большей степени экономически зависят от России.
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После этого большинство западных стран ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
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