16:00 18.03.2022 (обновлено: 19:23 18.03.2022)
В Британии предрекли "самоубийство НАТО" из-за позиции США по Украине
Глава Рабочей партии Великобритании Галлоуэй предрек США скорый упадок
Американские военные с флагом НАТО на базе Адажи в Латвии
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Политика США в отношении России и ситуации на Украине приведет страну к скорому упадку, заявил бывший член британского парламента и глава партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в интервью китайской газете Global Times.
"Я не очень верю, что США получат в итоге выгоду из конфликта. Считаю, что все поступки Белого дома очень четко рисуют картину империи, которая находится в шаге от скорого упадка", — ответил Галлоуэй китайскому журналисту.
По его словам, пик американской мощи остался позади. Власти Соединенных Штатов в будущем столкнутся с результатом антироссийских санкций — повышенными ценами на внутреннем рынке и недовольством граждан. При этом европейские союзники не смогут и дальше поддерживать Вашингтон и Лондон, так как в большей степени экономически зависят от России.
Вчера, 08:00Путин зафиксировал поражение Запада
Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого большинство западных стран ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.