https://ria.ru/20220318/gallouey-1778876867.html

В Британии предрекли "самоубийство НАТО" из-за позиции США по Украине

В Британии предрекли "самоубийство НАТО" из-за позиции США по Украине - РИА Новости, 18.03.2022

В Британии предрекли "самоубийство НАТО" из-за позиции США по Украине

Политика США в отношении России и ситуации на Украине приведет страну к скорому упадку, заявил бывший член британского парламента и глава партии рабочих... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T16:00

2022-03-18T16:00

2022-03-18T19:23

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Политика США в отношении России и ситуации на Украине приведет страну к скорому упадку, заявил бывший член британского парламента и глава партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в интервью китайской газете Global Times.Ранее он написал в Twitter-аккаунте, что американцы и европейцы заплатят цену за безумную и самоубийственную миссию НАТО по сдерживанию России.По его словам, пик американской мощи остался позади. Власти Соединенных Штатов в будущем столкнутся с результатом антироссийских санкций — повышенными ценами на внутреннем рынке и недовольством граждан. При этом европейские союзники не смогут и дальше поддерживать Вашингтон и Лондон, так как в большей степени экономически зависят от России.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого большинство западных стран ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.

https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, нато, сша, украина, великобритания, евросоюз