Стала известна тема следующего бала Met Gala
Анна Винтур рассказала, что темой следующего бала Met Gala станет "Позолоченный гламур"
© AFP 2022 / Angela WeissМодель Рози Хантингтон-Уайтли на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Анна Винтур рассказала, что темой следующего бала Института костюма Метрополитен-музея Met Gala станет "Позолоченный гламур" (Gilded Glamour). Об этом сообщает Dazed.
Также уже известны ведущие вечера. Ими станут Реджина Кинг, Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс и Лин-Мануэль Миранда, пишет GQ.
Издание указало и на то, что тема предстоящего ивента — отсылка к "позолоченному веку" в истории США (1877 — 1895). Это было время быстрой индустриализации и массового экономического роста. Эпоха получила название от романа Марка Твена и Чарльза Дадли Уорнера 1873 года, который представляет собой сатиру на Америку после Гражданской войны и восходящий класс промышленников.
Ежегодный бал Met Gala называют "Оскаром в мире моды". По традиции он предваряет масштабную модную выставку в Метрополитен-музее. В 2022-м будет открыта вторая часть экспозиции 2021-го — "В Америке: модный лексикон".
Торжественный вечер запланирован на 2 мая.
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