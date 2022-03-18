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Стала известна тема следующего бала Met Gala - РИА Новости, 18.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220318/gala-1778897181.html
Стала известна тема следующего бала Met Gala
Стала известна тема следующего бала Met Gala - РИА Новости, 18.03.2022
Стала известна тема следующего бала Met Gala
Анна Винтур рассказала, что темой следующего бала Института костюма Метрополитен-музея Met Gala станет "Позолоченный гламур" (Gilded Glamour). Об этом сообщает... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T18:30
2022-03-18T18:30
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анна винтур
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Анна Винтур рассказала, что темой следующего бала Института костюма Метрополитен-музея Met Gala станет "Позолоченный гламур" (Gilded Glamour). Об этом сообщает Dazed. Также уже известны ведущие вечера. Ими станут Реджина Кинг, Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс и Лин-Мануэль Миранда, пишет GQ. Издание указало и на то, что тема предстоящего ивента — отсылка к "позолоченному веку" в истории США (1877 — 1895). Это было время быстрой индустриализации и массового экономического роста. Эпоха получила название от романа Марка Твена и Чарльза Дадли Уорнера 1873 года, который представляет собой сатиру на Америку после Гражданской войны и восходящий класс промышленников.Ежегодный бал Met Gala называют "Оскаром в мире моды". По традиции он предваряет масштабную модную выставку в Метрополитен-музее. В 2022-м будет открыта вторая часть экспозиции 2021-го — "В Америке: модный лексикон".Торжественный вечер запланирован на 2 мая.
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новости культуры, мода, звезды, знаменитости, стиль жизни, анна винтур
18:30 18.03.2022
 
Стала известна тема следующего бала Met Gala

Анна Винтур рассказала, что темой следующего бала Met Gala станет "Позолоченный гламур"

© AFP 2022 / Angela WeissМодель Рози Хантингтон-Уайтли на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Модель Рози Хантингтон-Уайтли на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© AFP 2022 / Angela Weiss
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Анна Винтур рассказала, что темой следующего бала Института костюма Метрополитен-музея Met Gala станет "Позолоченный гламур" (Gilded Glamour). Об этом сообщает Dazed.
Также уже известны ведущие вечера. Ими станут Реджина Кинг, Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс и Лин-Мануэль Миранда, пишет GQ.
Издание указало и на то, что тема предстоящего ивента — отсылка к "позолоченному веку" в истории США (1877 — 1895). Это было время быстрой индустриализации и массового экономического роста. Эпоха получила название от романа Марка Твена и Чарльза Дадли Уорнера 1873 года, который представляет собой сатиру на Америку после Гражданской войны и восходящий класс промышленников.
Ежегодный бал Met Gala называют "Оскаром в мире моды". По традиции он предваряет масштабную модную выставку в Метрополитен-музее. В 2022-м будет открыта вторая часть экспозиции 2021-го — "В Америке: модный лексикон".
Торжественный вечер запланирован на 2 мая.
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