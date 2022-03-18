https://ria.ru/20220318/gala-1778897181.html

Стала известна тема следующего бала Met Gala

Стала известна тема следующего бала Met Gala - РИА Новости, 18.03.2022

Стала известна тема следующего бала Met Gala

Анна Винтур рассказала, что темой следующего бала Института костюма Метрополитен-музея Met Gala станет "Позолоченный гламур" (Gilded Glamour). Об этом сообщает... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T18:30

2022-03-18T18:30

2022-03-18T18:30

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анна винтур

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Анна Винтур рассказала, что темой следующего бала Института костюма Метрополитен-музея Met Gala станет "Позолоченный гламур" (Gilded Glamour). Об этом сообщает Dazed. Также уже известны ведущие вечера. Ими станут Реджина Кинг, Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс и Лин-Мануэль Миранда, пишет GQ. Издание указало и на то, что тема предстоящего ивента — отсылка к "позолоченному веку" в истории США (1877 — 1895). Это было время быстрой индустриализации и массового экономического роста. Эпоха получила название от романа Марка Твена и Чарльза Дадли Уорнера 1873 года, который представляет собой сатиру на Америку после Гражданской войны и восходящий класс промышленников.Ежегодный бал Met Gala называют "Оскаром в мире моды". По традиции он предваряет масштабную модную выставку в Метрополитен-музее. В 2022-м будет открыта вторая часть экспозиции 2021-го — "В Америке: модный лексикон".Торжественный вечер запланирован на 2 мая.

https://ria.ru/20210914/gala-1750057590.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, мода, звезды, знаменитости, стиль жизни, анна винтур