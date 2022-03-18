https://ria.ru/20220318/fraza-1778926832.html

Симоньян рассказала о фразе про Донбасс, за которую попала под санкции

Симоньян рассказала о фразе про Донбасс, за которую попала под санкции - РИА Новости, 18.03.2022

Симоньян рассказала о фразе про Донбасс, за которую попала под санкции

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, выступая в "Лужниках" на концерте в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, сказала, что... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T19:12

2022-03-18T19:12

2022-03-18T19:41

обострение ситуации в днр и лнр

россия

маргарита симоньян

донбасс

украина

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, выступая в "Лужниках" на концерте в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, сказала, что Украина завела на нее уголовное дело, а Европа ввела санкции за фразу "Россия, матушка, забери Донбасс домой".Она напомнила, что с возвращением Крыма домой началась "Русская весна"."Год назад в Донецке я и мои коллеги уже говорили о том, что весна не может длиться вечно, когда-то должно наступить лето. И тогда же там я сказала: "Россия, матушка, забери Донбасс домой". Теперь за одну эту фразу европейская свободолюбивая Украина возбудила против меня уголовное дело, свободная Европа ввела все санкции", — сказала главред RT.По ее словам, ее детям, всем родным и близким звонят с угрозами."Именно поэтому, именно поэтому я хочу повторить: Россия, матушка, забери Донбасс домой. Россия, матушка, защити своих детей", — добавила Симоньян.Также она попросила наказать всех тех, кто "разорвал на куски Горловскую мадонну с ее десятимесячной дочерью, кто бомбил кассетными бомбами детский пляж в Зугрэсе, кто прямо сейчас бомбит Донецк, Мелитополь, Мариуполь, кто глумился и потешался над горящими людьми в Одессе, за ребят, которые сражаются с этой нечистью, за сбережение жизни мирных людей, за нашу Россию".Во время того же концерта в "Лужниках" президент России Владимир Путин напомнил, что против жителей Донбасса, которые не согласились с государственным переворотом на Украине, были организованы карательные военные операции. Люди подверглись геноциду, и целью военной операции России было избавить их от этих страданий, сказал президент.

https://ria.ru/20220311/oshibka-1777733144.html

https://ria.ru/20220316/standarty-1778338104.html

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Выступление Маргариты Симоньян на митинг-концерте в "Лужниках" Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, выступая в "Лужниках" на концерте в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, сказала, что Украина завела на нее уголовное дело, а Европа ввела санкции за фразу "Россия, матушка, забери Донбасс домой". Симоньян напомнила, что с возвращением Крыма домой началась "Русская весна". 2022-03-18T19:12 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, маргарита симоньян, донбасс, украина, в мире, ситуация в днр и лнр