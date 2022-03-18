09:38 18.03.2022 (обновлено: 10:17 18.03.2022)
Названа самая счастливая страна
Финляндия в пятый раз возглавила рейтинг самых счастливых стран World Happiness Report
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия
ХЕЛЬСИНКИ, 18 мар - РИА Новости. Финляндия в пятый раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report, опубликованный в пятницу.
Доклад World Happiness Report составляется ежегодно подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. В нем оцениваются 146 стран мира и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. Впервые всемирный доклад о счастье был выпущен в 2012 году.
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В десятку наиболее счастливых стран вошли также Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия . США расположились на 16-м месте (на 14-ом месте в 2021 году), Великобритания на 17-ом (18-е в 2021 году), Франция на 20-ом (без изменений).
Из стран бывшего СССР, наилучшие показатели у Литвы и Эстонии - на 34 и 36 месте соответственно, Казахстан на 40-ом, Латвия на 42-ом, Узбекистан на 53-ем, Молдавия на 62-ом, Киргизия на 64-ом, Беларусь на 65-ом, Туркменистан на 78-ом, Россия на 80-ом (на 60-ом в 2021 году), Армения на 82-ом, Таджикистан на 83, Азербайджан 92, Украина на 98, Грузия на 105.
Самыми несчастливыми странами по мнению ООН стали Афганистан (последняя строчка рейтинга) и Ливан.
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