https://ria.ru/20220318/finlyandiya-1778783073.html

Названа самая счастливая страна

Названа самая счастливая страна - РИА Новости, 18.03.2022

Названа самая счастливая страна

Финляндия в пятый раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report, опубликованный в пятницу. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T09:38

2022-03-18T09:38

2022-03-18T10:17

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ХЕЛЬСИНКИ, 18 мар - РИА Новости. Финляндия в пятый раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report, опубликованный в пятницу.Доклад World Happiness Report составляется ежегодно подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. В нем оцениваются 146 стран мира и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. Впервые всемирный доклад о счастье был выпущен в 2012 году.В десятку наиболее счастливых стран вошли также Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия . США расположились на 16-м месте (на 14-ом месте в 2021 году), Великобритания на 17-ом (18-е в 2021 году), Франция на 20-ом (без изменений).Из стран бывшего СССР, наилучшие показатели у Литвы и Эстонии - на 34 и 36 месте соответственно, Казахстан на 40-ом, Латвия на 42-ом, Узбекистан на 53-ем, Молдавия на 62-ом, Киргизия на 64-ом, Беларусь на 65-ом, Туркменистан на 78-ом, Россия на 80-ом (на 60-ом в 2021 году), Армения на 82-ом, Таджикистан на 83, Азербайджан 92, Украина на 98, Грузия на 105.Самыми несчастливыми странами по мнению ООН стали Афганистан (последняя строчка рейтинга) и Ливан.

https://ria.ru/20211202/zarplata-1761758370.html

https://ria.ru/20211230/depressiya-1766207095.html

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Ольга Маркова

в мире, норвегия, грузия, россия, оон, финляндия, новости - туризм