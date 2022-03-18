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Кулеба призвал исключить Россию еще из одной международной организации - РИА Новости, 18.03.2022
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Кулеба призвал исключить Россию еще из одной международной организации
Кулеба призвал исключить Россию еще из одной международной организации - РИА Новости, 18.03.2022
Кулеба призвал исключить Россию еще из одной международной организации
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал в Twitter исключить Россию из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на фоне ситуации вокруг РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T01:32
2022-03-18T01:32
в мире
владимир путин
россия
сша
оон
вооруженные силы рф
украина
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал в Twitter исключить Россию из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на фоне ситуации вокруг Украины.Ранее Верховная рада Украины призвала исключить Россию из Совета Безопасности ООН. В свою очередь, министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сообщила, что вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии направила в Интерпол письмо с призывом принять решение по приостановке доступа России к системе организации.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир путин, россия, сша, оон, вооруженные силы рф, украина, дмитрий кулеба, донбасс, группа по борьбе с отмыванием денег
01:32 18.03.2022
 
Кулеба призвал исключить Россию еще из одной международной организации

Глава МИД Украины Кулеба призвал исключить Россию из FATF из-за спецоперации

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал в Twitter исключить Россию из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на фоне ситуации вокруг Украины.

"Так как Россия продолжает совершать варварские злодеяния, ее необходимо исключить из всех цивилизованных организаций и платформ. Мы призываем все страны-члены FATF исключить Россию и немедленно внести ее в черный список FATF", — написал Кулеба.

Ранее Верховная рада Украины призвала исключить Россию из Совета Безопасности ООН. В свою очередь, министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сообщила, что вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии направила в Интерпол письмо с призывом принять решение по приостановке доступа России к системе организации.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинРоссияСШАООНВооруженные силы РФУкраинаДмитрий КулебаДонбассГруппа по борьбе с отмыванием денег
 
 
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