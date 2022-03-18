https://ria.ru/20220318/fatf-1778762514.html

Кулеба призвал исключить Россию еще из одной международной организации

Кулеба призвал исключить Россию еще из одной международной организации - РИА Новости, 18.03.2022

Кулеба призвал исключить Россию еще из одной международной организации

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал в Twitter исключить Россию из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на фоне ситуации вокруг РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T01:32

2022-03-18T01:32

2022-03-18T01:32

в мире

владимир путин

россия

сша

оон

вооруженные силы рф

украина

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал в Twitter исключить Россию из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) на фоне ситуации вокруг Украины.Ранее Верховная рада Украины призвала исключить Россию из Совета Безопасности ООН. В свою очередь, министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сообщила, что вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии направила в Интерпол письмо с призывом принять решение по приостановке доступа России к системе организации.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/se-1778466696.html

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Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, сша, оон, вооруженные силы рф, украина, дмитрий кулеба, донбасс, группа по борьбе с отмыванием денег