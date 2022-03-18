https://ria.ru/20220318/facebook-1778769430.html

Австралия обвинила Meta в публикации мошеннической рекламы на Facebook

Австралия обвинила Meta в публикации мошеннической рекламы на Facebook - РИА Новости, 18.03.2022

Австралия обвинила Meta в публикации мошеннической рекламы на Facebook

Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) обвинила компанию Meta в публикации в соцсети Facebook мошеннической рекламы, в... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T06:32

2022-03-18T06:32

2022-03-18T08:32

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) обвинила компанию Meta в публикации в соцсети Facebook мошеннической рекламы, в которой якобы участвуют австралийские знаменитости.По мнению ведомства, реклама с предложениями инвестировать в криптовалюту могла вводить пользователей в заблуждение: их убеждали в том, что рекламируемые продукты связаны с такими известными людьми, как бизнесмен Дик Смит, телеведущий Дэвид Кох и бывший премьер-министр Нового Южного Уэльса Майк Бэрд. На самом деле никто из них не причастен к таким проектам.В рекламных объявлениях давались ссылки на публикации с поддельными высказываниями этих знаменитостей. Мошенники рассчитывали на то, что пользователи зарегистрируются на сайте, а затем звонили им и выманивали деньги.По мнению австралийского регулятора, администрация Meta знала, что происходит на ее платформе, но ничего не предпринимала, так как получала прибыль. Это нарушает как минимум два австралийских закона, а также наносит знаменитостям репутационный ущерб. Кроме того, в ACCC считают, что тонкая настройка таргетинга на Facebook позволяла показывать рекламу наиболее уязвимым категориям пользователей.По словам главы ACCC Рода Симса, в результате один из пользователей перевел злоумышленникам 650 тысяч австралийских долларов (около 480 тысяч долларов США).

https://ria.ru/20220316/meta-1778458351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, новый южный уэльс, австралия, сша, facebook, москва