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Австралия обвинила Meta в публикации мошеннической рекламы на Facebook - РИА Новости, 18.03.2022
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Австралия обвинила Meta в публикации мошеннической рекламы на Facebook
Австралия обвинила Meta в публикации мошеннической рекламы на Facebook - РИА Новости, 18.03.2022
Австралия обвинила Meta в публикации мошеннической рекламы на Facebook
Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) обвинила компанию Meta в публикации в соцсети Facebook мошеннической рекламы, в... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T06:32
2022-03-18T08:32
в мире
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австралия
сша
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) обвинила компанию Meta в публикации в соцсети Facebook мошеннической рекламы, в которой якобы участвуют австралийские знаменитости.По мнению ведомства, реклама с предложениями инвестировать в криптовалюту могла вводить пользователей в заблуждение: их убеждали в том, что рекламируемые продукты связаны с такими известными людьми, как бизнесмен Дик Смит, телеведущий Дэвид Кох и бывший премьер-министр Нового Южного Уэльса Майк Бэрд. На самом деле никто из них не причастен к таким проектам.В рекламных объявлениях давались ссылки на публикации с поддельными высказываниями этих знаменитостей. Мошенники рассчитывали на то, что пользователи зарегистрируются на сайте, а затем звонили им и выманивали деньги.По мнению австралийского регулятора, администрация Meta знала, что происходит на ее платформе, но ничего не предпринимала, так как получала прибыль. Это нарушает как минимум два австралийских закона, а также наносит знаменитостям репутационный ущерб. Кроме того, в ACCC считают, что тонкая настройка таргетинга на Facebook позволяла показывать рекламу наиболее уязвимым категориям пользователей.По словам главы ACCC Рода Симса, в результате один из пользователей перевел злоумышленникам 650 тысяч австралийских долларов (около 480 тысяч долларов США).
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в мире, новый южный уэльс, австралия, сша, facebook, москва
06:32 18.03.2022 (обновлено: 08:32 18.03.2022)
 
Австралия обвинила Meta в публикации мошеннической рекламы на Facebook

Австралийский регулятор обвинил Meta в публикации мошеннической рекламы на Facebook

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) обвинила компанию Meta в публикации в соцсети Facebook мошеннической рекламы, в которой якобы участвуют австралийские знаменитости.
По мнению ведомства, реклама с предложениями инвестировать в криптовалюту могла вводить пользователей в заблуждение: их убеждали в том, что рекламируемые продукты связаны с такими известными людьми, как бизнесмен Дик Смит, телеведущий Дэвид Кох и бывший премьер-министр Нового Южного Уэльса Майк Бэрд. На самом деле никто из них не причастен к таким проектам.
В рекламных объявлениях давались ссылки на публикации с поддельными высказываниями этих знаменитостей. Мошенники рассчитывали на то, что пользователи зарегистрируются на сайте, а затем звонили им и выманивали деньги.
По мнению австралийского регулятора, администрация Meta знала, что происходит на ее платформе, но ничего не предпринимала, так как получала прибыль. Это нарушает как минимум два австралийских закона, а также наносит знаменитостям репутационный ущерб. Кроме того, в ACCC считают, что тонкая настройка таргетинга на Facebook позволяла показывать рекламу наиболее уязвимым категориям пользователей.
По словам главы ACCC Рода Симса, в результате один из пользователей перевел злоумышленникам 650 тысяч австралийских долларов (около 480 тысяч долларов США).
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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