https://ria.ru/20220318/evakuatsiya-1778936411.html

Силы ДНР эвакуировали из Мариуполя 171 человека за сутки

Силы ДНР эвакуировали из Мариуполя 171 человека за сутки - РИА Новости, 18.03.2022

Силы ДНР эвакуировали из Мариуполя 171 человека за сутки

Донецкая народная республика за сутки из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района эвакуировала 171 человека, в том числе 43 ребенка, сообщает штаб... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T20:04

2022-03-18T20:04

2022-03-18T20:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778590624_0:67:2935:1718_1920x0_80_0_0_49f277e2da3ef344b4ac12a4605d3239.jpg

ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Донецкая народная республика за сутки из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района эвакуировала 171 человека, в том числе 43 ребенка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В течение дня 18 марта с 08.00 до 18.00 из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуирован 171 человек, включая 43 ребенка", - сообщается в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220318/mariupol-1778880968.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь