https://ria.ru/20220318/ethiopianairlines-1778797776.html

В Россию вернется авиакомпания Ethiopian Airlines

В Россию вернется авиакомпания Ethiopian Airlines - РИА Новости, 18.03.2022

В Россию вернется авиакомпания Ethiopian Airlines

Национальный перевозчик Эфиопии Ethiopian Airlines сообщил о возобновлении перелетов из Москвы в Аддис-Абебу с 12 апреля 2022 года, пишет АТОР. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:18

2022-03-18T13:18

2022-03-18T13:18

туризм

кения

эфиопия

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ethiopian airlines

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танзания

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Национальный перевозчик Эфиопии Ethiopian Airlines сообщил о возобновлении перелетов из Москвы в Аддис-Абебу с 12 апреля 2022 года, пишет АТОР.Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing-787 Dreamliner четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и субботам из аэропорта Домодедово.Уточняется, что сейчас приобрести билеты можно только в системах бронирования туроператоров, у агентов и в офисах авиакомпании: на официальном сайте и в приложении объявлений пока нет. Стоимость перелета с вылетом 15 апреля стартует от 68 тысяч рублей в одну сторону.Представители туротрасли ожидают, что рейсы Ethiopian Airlines, приостановленные с 14 марта, будут востребованы у россиян, планирующих отдых в Эфиопии, Кении, ЮАР, Танзании и других африканских странах.

https://ria.ru/20220317/reysy-1778685523.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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Ольга Кабанова

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