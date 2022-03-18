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В Россию вернется авиакомпания Ethiopian Airlines - РИА Новости, 18.03.2022
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Туризм
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В Россию вернется авиакомпания Ethiopian Airlines
В Россию вернется авиакомпания Ethiopian Airlines - РИА Новости, 18.03.2022
В Россию вернется авиакомпания Ethiopian Airlines
Национальный перевозчик Эфиопии Ethiopian Airlines сообщил о возобновлении перелетов из Москвы в Аддис-Абебу с 12 апреля 2022 года, пишет АТОР. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:18
2022-03-18T13:18
туризм
кения
эфиопия
юар
домодедово (аэропорт)
ethiopian airlines
boeing 787
танзания
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Национальный перевозчик Эфиопии Ethiopian Airlines сообщил о возобновлении перелетов из Москвы в Аддис-Абебу с 12 апреля 2022 года, пишет АТОР.Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing-787 Dreamliner четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и субботам из аэропорта Домодедово.Уточняется, что сейчас приобрести билеты можно только в системах бронирования туроператоров, у агентов и в офисах авиакомпании: на официальном сайте и в приложении объявлений пока нет. Стоимость перелета с вылетом 15 апреля стартует от 68 тысяч рублей в одну сторону.Представители туротрасли ожидают, что рейсы Ethiopian Airlines, приостановленные с 14 марта, будут востребованы у россиян, планирующих отдых в Эфиопии, Кении, ЮАР, Танзании и других африканских странах.
https://ria.ru/20220317/reysy-1778685523.html
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кения, эфиопия, юар, домодедово (аэропорт), ethiopian airlines, boeing 787, танзания, новости - туризм, авиасообщение, москва, россия, туризм, пассажиры
13:18 18.03.2022
 
В Россию вернется авиакомпания Ethiopian Airlines

Нацперевозчик Эфиопии Ethiopian Airlines начнет летать из Москвы в Аддис-Абебу с 12 апреля

© Flickr / Aero IcarusЛайнер Boeing 767-300 авиакомпании Ethiopian Airlines
Лайнер Boeing 767-300 авиакомпании Ethiopian Airlines - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© Flickr / Aero Icarus
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Национальный перевозчик Эфиопии Ethiopian Airlines сообщил о возобновлении перелетов из Москвы в Аддис-Абебу с 12 апреля 2022 года, пишет АТОР.
Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing-787 Dreamliner четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и субботам из аэропорта Домодедово.
Уточняется, что сейчас приобрести билеты можно только в системах бронирования туроператоров, у агентов и в офисах авиакомпании: на официальном сайте и в приложении объявлений пока нет. Стоимость перелета с вылетом 15 апреля стартует от 68 тысяч рублей в одну сторону.
Представители туротрасли ожидают, что рейсы Ethiopian Airlines, приостановленные с 14 марта, будут востребованы у россиян, планирующих отдых в Эфиопии, Кении, ЮАР, Танзании и других африканских странах.
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ТуризмКенияЭфиопияЮАРДомодедово (аэропорт)Ethiopian AirlinesBoeing 787ТанзанияНовости - ТуризмАвиасообщениеМоскваРоссияТуризмпассажиры
 
 
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