https://ria.ru/20220318/ekonomika-1778829472.html
Медведев назвал нынешнее состояние российский экономики непростым
Медведев назвал нынешнее состояние российский экономики непростым - РИА Новости, 18.03.2022
Медведев назвал нынешнее состояние российский экономики непростым
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал нынешнее состояние российской экономики непростым из-за внешнего давления и потока санкций. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:15
2022-03-18T13:15
2022-03-18T13:27
экономика
дмитрий медведев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал нынешнее состояние российской экономики непростым из-за внешнего давления и потока санкций.Медведев сегодня провел заседание межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики."Сейчас признано необходимым осуществить дополнительные меры в этой сфере для того, чтобы укрепить вопросы безопасности страны и, конечно, поддержать экономику, которая находится сейчас в не очень простом состоянии. Важное значение имеет и мониторинг рынка труда, и оперативная оценка его состояния, потребностей. Они быстро меняются в условиях, когда экономика страны находится под внешним давлением и под непрекращающимся потоком различных санкций, которые изобретают государства, которые мы сегодня именуем недружественными", - сказал Медведев.Медведев также заявил о необходимости сделать все необходимое, чтобы сохранить занятость и доходы россиян, учитывая, что вопрос притока трудовых мигрантов в российскую экономику остается ключевым.
https://ria.ru/20220315/ekonomika-1778264689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий медведев, совет безопасности рф
13:15 18.03.2022 (обновлено: 13:27 18.03.2022)
Медведев назвал нынешнее состояние российский экономики непростым
Зампредседателя Совбеза Медведев назвал нынешнее состояние российский экономики непростым