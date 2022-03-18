Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал нынешнее состояние российский экономики непростым - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220318/ekonomika-1778829472.html
Медведев назвал нынешнее состояние российский экономики непростым
Медведев назвал нынешнее состояние российский экономики непростым - РИА Новости, 18.03.2022
Медведев назвал нынешнее состояние российский экономики непростым
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал нынешнее состояние российской экономики непростым из-за внешнего давления и потока санкций. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:15
2022-03-18T13:27
экономика
дмитрий медведев
совет безопасности рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал нынешнее состояние российской экономики непростым из-за внешнего давления и потока санкций.Медведев сегодня провел заседание межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики."Сейчас признано необходимым осуществить дополнительные меры в этой сфере для того, чтобы укрепить вопросы безопасности страны и, конечно, поддержать экономику, которая находится сейчас в не очень простом состоянии. Важное значение имеет и мониторинг рынка труда, и оперативная оценка его состояния, потребностей. Они быстро меняются в условиях, когда экономика страны находится под внешним давлением и под непрекращающимся потоком различных санкций, которые изобретают государства, которые мы сегодня именуем недружественными", - сказал Медведев.Медведев также заявил о необходимости сделать все необходимое, чтобы сохранить занятость и доходы россиян, учитывая, что вопрос притока трудовых мигрантов в российскую экономику остается ключевым.
https://ria.ru/20220315/ekonomika-1778264689.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43c88ef3316c43ff3413f14b2cafab53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дмитрий медведев, совет безопасности рф
13:15 18.03.2022 (обновлено: 13:27 18.03.2022)
 
Медведев назвал нынешнее состояние российский экономики непростым

Зампредседателя Совбеза Медведев назвал нынешнее состояние российский экономики непростым

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Российские рубли
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал нынешнее состояние российской экономики непростым из-за внешнего давления и потока санкций.
Медведев сегодня провел заседание межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
"Сейчас признано необходимым осуществить дополнительные меры в этой сфере для того, чтобы укрепить вопросы безопасности страны и, конечно, поддержать экономику, которая находится сейчас в не очень простом состоянии. Важное значение имеет и мониторинг рынка труда, и оперативная оценка его состояния, потребностей. Они быстро меняются в условиях, когда экономика страны находится под внешним давлением и под непрекращающимся потоком различных санкций, которые изобретают государства, которые мы сегодня именуем недружественными", - сказал Медведев.
Медведев также заявил о необходимости сделать все необходимое, чтобы сохранить занятость и доходы россиян, учитывая, что вопрос притока трудовых мигрантов в российскую экономику остается ключевым.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 14:38
Мишустин утвердил состав президиума правкомиссии по устойчивости экономики
 
ЭкономикаДмитрий МедведевСовет Безопасности РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала