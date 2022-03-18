https://ria.ru/20220318/ekonomika-1778829472.html

Медведев назвал нынешнее состояние российский экономики непростым

Медведев назвал нынешнее состояние российский экономики непростым - РИА Новости, 18.03.2022

Медведев назвал нынешнее состояние российский экономики непростым

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал нынешнее состояние российской экономики непростым из-за внешнего давления и потока санкций. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:15

2022-03-18T13:15

2022-03-18T13:27

экономика

дмитрий медведев

совет безопасности рф

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал нынешнее состояние российской экономики непростым из-за внешнего давления и потока санкций.Медведев сегодня провел заседание межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики."Сейчас признано необходимым осуществить дополнительные меры в этой сфере для того, чтобы укрепить вопросы безопасности страны и, конечно, поддержать экономику, которая находится сейчас в не очень простом состоянии. Важное значение имеет и мониторинг рынка труда, и оперативная оценка его состояния, потребностей. Они быстро меняются в условиях, когда экономика страны находится под внешним давлением и под непрекращающимся потоком различных санкций, которые изобретают государства, которые мы сегодня именуем недружественными", - сказал Медведев.Медведев также заявил о необходимости сделать все необходимое, чтобы сохранить занятость и доходы россиян, учитывая, что вопрос притока трудовых мигрантов в российскую экономику остается ключевым.

https://ria.ru/20220315/ekonomika-1778264689.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, дмитрий медведев, совет безопасности рф