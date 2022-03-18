https://ria.ru/20220318/ekonomika-1778825992.html

Медведев заявил о необходимости мер для сохранения занятости и доходов

Медведев заявил о необходимости мер для сохранения занятости и доходов - РИА Новости, 18.03.2022

Медведев заявил о необходимости мер для сохранения занятости и доходов

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать все необходимое, чтобы сохранить занятость и доходы россиян, учитывая, что вопрос РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:02

2022-03-18T13:02

2022-03-18T13:14

экономика

общество

дмитрий медведев

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать все необходимое, чтобы сохранить занятость и доходы россиян, учитывая, что вопрос притока трудовых мигрантов в российскую экономику остается ключевым.Медведев в пятницу провел заседание межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики."В этот сложный период надо обеспечить стабильную работу ключевых отраслей, этим коллеги из правительства занимаются, сделать все, чтобы сохранить занятость, доходы граждан... Но нужно отдавать себе отчет в том, что в обозримом будущем вопрос притока трудовых мигрантов в российскую экономику остается достаточно ключевым. И наша экономика в такого рода решениях нуждается. Дефицит таких работников может негативно сказаться на деятельности компаний или заморозить реализацию важнейших проектов", - сказал он.Медведев добавил, что нужна взвешенная государственная позиция по этому вопросы, чтобы найти баланс.

https://ria.ru/20220316/riski-1778510977.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, общество, дмитрий медведев, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии