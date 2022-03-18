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Медведев заявил о необходимости мер для сохранения занятости и доходов - РИА Новости, 18.03.2022
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Медведев заявил о необходимости мер для сохранения занятости и доходов
Медведев заявил о необходимости мер для сохранения занятости и доходов - РИА Новости, 18.03.2022
Медведев заявил о необходимости мер для сохранения занятости и доходов
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать все необходимое, чтобы сохранить занятость и доходы россиян, учитывая, что вопрос РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:02
2022-03-18T13:14
экономика
общество
дмитрий медведев
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать все необходимое, чтобы сохранить занятость и доходы россиян, учитывая, что вопрос притока трудовых мигрантов в российскую экономику остается ключевым.Медведев в пятницу провел заседание межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики."В этот сложный период надо обеспечить стабильную работу ключевых отраслей, этим коллеги из правительства занимаются, сделать все, чтобы сохранить занятость, доходы граждан... Но нужно отдавать себе отчет в том, что в обозримом будущем вопрос притока трудовых мигрантов в российскую экономику остается достаточно ключевым. И наша экономика в такого рода решениях нуждается. Дефицит таких работников может негативно сказаться на деятельности компаний или заморозить реализацию важнейших проектов", - сказал он.Медведев добавил, что нужна взвешенная государственная позиция по этому вопросы, чтобы найти баланс.
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экономика, общество, дмитрий медведев, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
13:02 18.03.2022 (обновлено: 13:14 18.03.2022)
 
Медведев заявил о необходимости мер для сохранения занятости и доходов

Медведев заявил о необходимости специальных мер для сохранения занятости и доходов россиян

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать все необходимое, чтобы сохранить занятость и доходы россиян, учитывая, что вопрос притока трудовых мигрантов в российскую экономику остается ключевым.
Медведев в пятницу провел заседание межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
"В этот сложный период надо обеспечить стабильную работу ключевых отраслей, этим коллеги из правительства занимаются, сделать все, чтобы сохранить занятость, доходы граждан... Но нужно отдавать себе отчет в том, что в обозримом будущем вопрос притока трудовых мигрантов в российскую экономику остается достаточно ключевым. И наша экономика в такого рода решениях нуждается. Дефицит таких работников может негативно сказаться на деятельности компаний или заморозить реализацию важнейших проектов", - сказал он.
Медведев добавил, что нужна взвешенная государственная позиция по этому вопросы, чтобы найти баланс.
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 17:56
Путин призвал минимизировать риски безработицы и инфляции в России
 
ЭкономикаОбществоДмитрий МедведевСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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