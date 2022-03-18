https://ria.ru/20220318/ekonomika-1778825992.html
Медведев заявил о необходимости мер для сохранения занятости и доходов
Медведев заявил о необходимости мер для сохранения занятости и доходов - РИА Новости, 18.03.2022
Медведев заявил о необходимости мер для сохранения занятости и доходов
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать все необходимое, чтобы сохранить занятость и доходы россиян, учитывая, что вопрос РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:02
2022-03-18T13:02
2022-03-18T13:14
экономика
общество
дмитрий медведев
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769811555_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_f393808dd898f7ff1fb4bb0ec3b39860.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать все необходимое, чтобы сохранить занятость и доходы россиян, учитывая, что вопрос притока трудовых мигрантов в российскую экономику остается ключевым.Медведев в пятницу провел заседание межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики."В этот сложный период надо обеспечить стабильную работу ключевых отраслей, этим коллеги из правительства занимаются, сделать все, чтобы сохранить занятость, доходы граждан... Но нужно отдавать себе отчет в том, что в обозримом будущем вопрос притока трудовых мигрантов в российскую экономику остается достаточно ключевым. И наша экономика в такого рода решениях нуждается. Дефицит таких работников может негативно сказаться на деятельности компаний или заморозить реализацию важнейших проектов", - сказал он.Медведев добавил, что нужна взвешенная государственная позиция по этому вопросы, чтобы найти баланс.
https://ria.ru/20220316/riski-1778510977.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769811555_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_cf56ec4907adada691a0cdf5cfe5f5d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, общество, дмитрий медведев, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
13:02 18.03.2022 (обновлено: 13:14 18.03.2022)
Медведев заявил о необходимости мер для сохранения занятости и доходов
Медведев заявил о необходимости специальных мер для сохранения занятости и доходов россиян
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать все необходимое, чтобы сохранить занятость и доходы россиян, учитывая, что вопрос притока трудовых мигрантов в российскую экономику остается ключевым.
Медведев в пятницу провел заседание межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
"В этот сложный период надо обеспечить стабильную работу ключевых отраслей, этим коллеги из правительства занимаются, сделать все, чтобы сохранить занятость, доходы граждан... Но нужно отдавать себе отчет в том, что в обозримом будущем вопрос притока трудовых мигрантов в российскую экономику остается достаточно ключевым. И наша экономика в такого рода решениях нуждается. Дефицит таких работников может негативно сказаться на деятельности компаний или заморозить реализацию важнейших проектов", - сказал он.
Медведев добавил, что нужна взвешенная государственная позиция по этому вопросы, чтобы найти баланс.