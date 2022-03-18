https://ria.ru/20220318/dvorkovich-1778818534.html

Биография Аркадия Дворковича

Биография Аркадия Дворковича - РИА Новости, 18.03.2022

Биография Аркадия Дворковича

Аркадий Владимирович Дворкович родился 26 марта 1972 года в Москве. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:27

2022-03-18T12:27

2022-03-18T12:27

справки

аркадий дворкович

москва

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Аркадий Владимирович Дворкович родился 26 марта 1972 года в Москве.В 1994 году окончил экономический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по специальности "экономическая кибернетика" и Российскую экономическую школу с дипломом магистра экономики, в 1997 году – Университет Дьюка штата Северная Каролина (США) с дипломом магистра экономики.С 1994 года Аркадий Дворкович работал консультантом, старшим экспертом, генеральным директором, научным руководителем Экономической экспертной группы министерства финансов РФ.С 2000 года – эксперт Центра стратегических разработок.В августе 2000 года был назначен советником министра экономического развития и торговли РФ.В 2001 году занял пост заместителя министра экономического развития и торговли РФ.В 2004-2008 годах работал начальником Экспертного управления президента РФ.В 2008-2012 годах был помощником президента РФ.В 2012-2018 годах Аркадий Дворкович занимал пост заместителя председателя правительства Российской Федерации.В 2015-2018 годах был председателем совета директоров ОАО "РЖД".С мая 2018 года был сопредседателем совета Фонда "Сколково".20 сентября 2018 года назначен председателем Фонда "Сколково".18 марта 2022 года стало известно, что Аркадий Дворкович принял решение прекратить полномочия председателя Фонда "Сколково".Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Член попечительского совета Федерации шахмат России.Член попечительского совета (совета директоров) Российской экономической школы.Владеет английским и немецким языками.Аркадий Дворкович – действительный государственный советник РФ 1 класса (2004).Награжден орденами Почета (2010), "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом "За заслуги перед Итальянской Республикой" (Италия), орденом Дружбы народов (Белоруссия), имеет благодарности президента Российской Федерации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, аркадий дворкович, москва