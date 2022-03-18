https://ria.ru/20220318/skolkovo-1778794060.html
Дворкович уйдет с поста председателя фонда "Сколково"
Дворкович уйдет с поста председателя фонда "Сколково" - РИА Новости, 18.03.2022
Дворкович уйдет с поста председателя фонда "Сколково"
Аркадий Дворкович покинет пост председателя фонда "Сколково". РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:44
2022-03-18T10:44
2022-03-18T12:07
аркадий дворкович
политика
россия
фонд "сколково"
сколково
единая россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Аркадий Дворкович покинет пост председателя фонда "Сколково"."Дворкович принял решение прекратить полномочия председателя фонда "Сколково" и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках "Большого Сколково", — сказали РИА Новости в фонде.Сам Дворкович обратился к коллегам со словами благодарности, отметив, что "Сколково" помог развитию огромного числа успешных стартапов"Сколково" всегда был в авангарде инноваций в России, и сегодня, я уверен, приложит максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики, став главным технологическим хабом, который возьмет на себя обеспечение технологических потребностей страны", — заявил он.На этой неделе партия "Единая Россия" попросила уволить Дворковича из фонда "Сколково". Поводом стало то, что совет Международной шахматной федерации, которую он возглавляет, отстранил от турниров сборные России и Белоруссии. При этом, как отмечал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, сам Дворкович выступил в западных СМИ с осуждением российской спецоперации на Украине и заявил, что в России и Белоруссии не должны проводиться шахматные мероприятия.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов. Многие бренды заявили, что прекращают работу в России.Под санкции попали и спортсмены — Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях.
https://ria.ru/20220316/dvorkovich-1778531601.html
https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аркадий дворкович, политика, россия, фонд "сколково", сколково, единая россия, санкции в отношении россии
10:44 18.03.2022 (обновлено: 12:07 18.03.2022)
Дворкович уйдет с поста председателя фонда "Сколково"
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович подал в отставку
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Аркадий Дворкович покинет пост председателя фонда "Сколково".
"Дворкович принял решение прекратить полномочия председателя фонда "Сколково"
и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках "Большого Сколково", — сказали РИА Новости в фонде.
Сам Дворкович обратился к коллегам со словами благодарности, отметив, что "Сколково
" помог развитию огромного числа успешных стартапов
"Сколково" всегда был в авангарде инноваций в России
, и сегодня, я уверен, приложит максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики, став главным технологическим хабом, который возьмет на себя обеспечение технологических потребностей страны", — заявил он.
На этой неделе партия "Единая Россия" попросила уволить Дворковича из фонда "Сколково". Поводом стало то, что совет Международной шахматной федерации, которую он возглавляет, отстранил от турниров сборные России и Белоруссии
. При этом, как отмечал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак
, сам Дворкович выступил в западных СМИ с осуждением российской спецоперации на Украине и заявил, что в России и Белоруссии не должны проводиться шахматные мероприятия.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов. Многие бренды заявили, что прекращают работу в России.
Под санкции попали и спортсмены — Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях.