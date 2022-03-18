https://ria.ru/20220318/skolkovo-1778794060.html

Дворкович уйдет с поста председателя фонда "Сколково"

Дворкович уйдет с поста председателя фонда "Сколково" - РИА Новости, 18.03.2022

Дворкович уйдет с поста председателя фонда "Сколково"

Аркадий Дворкович покинет пост председателя фонда "Сколково". РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:44

2022-03-18T10:44

2022-03-18T12:07

аркадий дворкович

политика

россия

фонд "сколково"

сколково

единая россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Аркадий Дворкович покинет пост председателя фонда "Сколково"."Дворкович принял решение прекратить полномочия председателя фонда "Сколково" и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках "Большого Сколково", — сказали РИА Новости в фонде.Сам Дворкович обратился к коллегам со словами благодарности, отметив, что "Сколково" помог развитию огромного числа успешных стартапов"Сколково" всегда был в авангарде инноваций в России, и сегодня, я уверен, приложит максимум усилий для построения в нашей стране собственной конкурентоспособной экономики, став главным технологическим хабом, который возьмет на себя обеспечение технологических потребностей страны", — заявил он.На этой неделе партия "Единая Россия" попросила уволить Дворковича из фонда "Сколково". Поводом стало то, что совет Международной шахматной федерации, которую он возглавляет, отстранил от турниров сборные России и Белоруссии. При этом, как отмечал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, сам Дворкович выступил в западных СМИ с осуждением российской спецоперации на Украине и заявил, что в России и Белоруссии не должны проводиться шахматные мероприятия.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов. Многие бренды заявили, что прекращают работу в России.Под санкции попали и спортсмены — Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях.

https://ria.ru/20220316/dvorkovich-1778531601.html

https://ria.ru/20220318/porazhenie-1778726140.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

аркадий дворкович, политика, россия, фонд "сколково", сколково, единая россия, санкции в отношении россии