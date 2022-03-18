Рейтинг@Mail.ru
Автобус попал в ДТП в турецкой Адане, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220318/dtp-1778951682.html
Автобус попал в ДТП в турецкой Адане, есть пострадавшие
Автобус попал в ДТП в турецкой Адане, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.03.2022
Автобус попал в ДТП в турецкой Адане, есть пострадавшие
Крупное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в турецкой Адане, пострадали 23 человека, передаёт телеканал A Haber. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T22:19
2022-03-18T23:16
в мире
адана (провинция)
россия
турция
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e85ecafe26b40794e7e5040f1f3f157.jpg
АНКАРА, 18 мар - РИА Новости. Крупное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в турецкой Адане, пострадали 23 человека, передаёт телеканал A Haber.После аварии 23 человека были госпитализированы, состояние четырех из них тяжёлое.Позже в посольстве России в Турции сообщили РИА Новости, что россиян, пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в турецкой Адане, по предварительным данным, нет."По предварительным данным, граждан России нет", - сообщили в посольстве, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20220316/dtp-1778551267.html
адана (провинция)
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727708412_711:278:3071:2048_1920x0_80_0_0_c46705f87b100c9a714e4298c69fb5a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, адана (провинция), россия, турция, дтп
22:19 18.03.2022 (обновлено: 23:16 18.03.2022)
 
Автобус попал в ДТП в турецкой Адане, есть пострадавшие

Телеканал A Haber: автобус попал в ДТП в турецкой Адане, пострадали 23 человека

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции
Читать ria.ru в
АНКАРА, 18 мар - РИА Новости. Крупное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в турецкой Адане, пострадали 23 человека, передаёт телеканал A Haber.
"Авария произошла на трассе Кадырли - Адана Гаджибейли Махаллеси. Согласно полученной информации, междугородний пассажирский автобус с номерным знаком 01 AS 888, двигаясь в направлении Джейхана, вылетел за пределы дороги в результате потери водителем управления", - говорится в сообщении.
После аварии 23 человека были госпитализированы, состояние четырех из них тяжёлое.
Позже в посольстве России в Турции сообщили РИА Новости, что россиян, пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в турецкой Адане, по предварительным данным, нет.
"По предварительным данным, граждан России нет", - сообщили в посольстве, отвечая на соответствующий вопрос.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 20:43
В Саратовской области произошло массовое ДТП на трассе
 
В миреАдана (провинция)РоссияТурцияДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала