22:19 18.03.2022 (обновлено: 23:16 18.03.2022)
Автобус попал в ДТП в турецкой Адане, есть пострадавшие
Телеканал A Haber: автобус попал в ДТП в турецкой Адане, пострадали 23 человека
© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции
АНКАРА, 18 мар - РИА Новости. Крупное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в турецкой Адане, пострадали 23 человека, передаёт телеканал A Haber.
"Авария произошла на трассе Кадырли - Адана Гаджибейли Махаллеси. Согласно полученной информации, междугородний пассажирский автобус с номерным знаком 01 AS 888, двигаясь в направлении Джейхана, вылетел за пределы дороги в результате потери водителем управления", - говорится в сообщении.
После аварии 23 человека были госпитализированы, состояние четырех из них тяжёлое.
Позже в посольстве России в Турции сообщили РИА Новости, что россиян, пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в турецкой Адане, по предварительным данным, нет.
"По предварительным данным, граждан России нет", - сообщили в посольстве, отвечая на соответствующий вопрос.
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