https://ria.ru/20220318/dtp-1778951682.html

Автобус попал в ДТП в турецкой Адане, есть пострадавшие

Автобус попал в ДТП в турецкой Адане, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.03.2022

Автобус попал в ДТП в турецкой Адане, есть пострадавшие

Крупное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в турецкой Адане, пострадали 23 человека, передаёт телеканал A Haber. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T22:19

2022-03-18T22:19

2022-03-18T23:16

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АНКАРА, 18 мар - РИА Новости. Крупное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в турецкой Адане, пострадали 23 человека, передаёт телеканал A Haber.После аварии 23 человека были госпитализированы, состояние четырех из них тяжёлое.Позже в посольстве России в Турции сообщили РИА Новости, что россиян, пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в турецкой Адане, по предварительным данным, нет."По предварительным данным, граждан России нет", - сообщили в посольстве, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20220316/dtp-1778551267.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, адана (провинция), россия, турция, дтп