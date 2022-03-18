https://ria.ru/20220318/donetsk-1778786243.html

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 18.03.2022

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку

Украинские войска в 9.30 обстреляли Петровский район на западной окраине Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:01

2022-03-18T10:01

2022-03-18T10:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

донецк (днр)

донецкая народная республика

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска в 9.30 обстреляли Петровский район на западной окраине Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению 09.30 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр), донецкая народная республика, владимир путин, россия, петровский район, вооруженные силы рф