10:01 18.03.2022 (обновлено: 10:07 18.03.2022)
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку
Представительство ДНР заявило, что украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела
ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска в 9.30 обстреляли Петровский район на западной окраине Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению 09.30 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.