https://ria.ru/20220318/dollar-1778760703.html
Эксперт предупредил о скором закате эпохи доллара
Эксперт предупредил о скором закате эпохи доллара - РИА Новости, 18.03.2022
Эксперт предупредил о скором закате эпохи доллара
Риски блокировки или отмены тех или иных финансовых операций существуют для многих стран и компаний. Дело в том, что почти все международные расчеты идут через... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T03:15
2022-03-18T03:15
2022-03-18T03:15
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Риски блокировки или отмены тех или иных финансовых операций существуют для многих стран и компаний. Дело в том, что почти все международные расчеты идут через корреспондентские счета в США, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК “УНИВЕР Капитал” Артем Тузов.Массированная работа печатного станка в США давно вызвала бы инфляцию — этого не происходит лишь потому, что денежная масса абсорбируется в международных расчетах и хранении долларовых международных резервов. Если их доля будет сокращаться, инфляция вернется в США, сделав доллар еще менее привлекательным для использования другими странами, пояснил эксперт.Вместе с тем, пока США остается одной из ведущих экономик мира, полного отказа от расчетов в долларах не будет — единая валюта удобна всем. Но к доллару могут прибавиться юань, рубль и рупия, заключил Тузов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, индия, китай, рубль, доллар, юань, рупия
Эксперт предупредил о скором закате эпохи доллара
Эксперт Тузов: к доллару в международных расчетах могут прибавиться юань, рубль и рупия