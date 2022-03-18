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Эксперт предупредил о скором закате эпохи доллара - РИА Новости, 18.03.2022
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Эксперт предупредил о скором закате эпохи доллара
Эксперт предупредил о скором закате эпохи доллара - РИА Новости, 18.03.2022
Эксперт предупредил о скором закате эпохи доллара
Риски блокировки или отмены тех или иных финансовых операций существуют для многих стран и компаний. Дело в том, что почти все международные расчеты идут через... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T03:15
2022-03-18T03:15
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китай
рубль
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Риски блокировки или отмены тех или иных финансовых операций существуют для многих стран и компаний. Дело в том, что почти все международные расчеты идут через корреспондентские счета в США, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК “УНИВЕР Капитал” Артем Тузов.Массированная работа печатного станка в США давно вызвала бы инфляцию — этого не происходит лишь потому, что денежная масса абсорбируется в международных расчетах и хранении долларовых международных резервов. Если их доля будет сокращаться, инфляция вернется в США, сделав доллар еще менее привлекательным для использования другими странами, пояснил эксперт.Вместе с тем, пока США остается одной из ведущих экономик мира, полного отказа от расчетов в долларах не будет — единая валюта удобна всем. Но к доллару могут прибавиться юань, рубль и рупия, заключил Тузов.
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экономика, россия, сша, индия, китай, рубль, доллар, юань, рупия
03:15 18.03.2022
 
Эксперт предупредил о скором закате эпохи доллара

Эксперт Тузов: к доллару в международных расчетах могут прибавиться юань, рубль и рупия

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют
Электронное табло с курсами валют - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Риски блокировки или отмены тех или иных финансовых операций существуют для многих стран и компаний. Дело в том, что почти все международные расчеты идут через корреспондентские счета в США, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК “УНИВЕР Капитал” Артем Тузов.

“Политики США стали часто использовать этот метод для давления на другие страны. Ответным шагом является переход на расчеты в суверенных валютах”, — отметил он.

Массированная работа печатного станка в США давно вызвала бы инфляцию — этого не происходит лишь потому, что денежная масса абсорбируется в международных расчетах и хранении долларовых международных резервов. Если их доля будет сокращаться, инфляция вернется в США, сделав доллар еще менее привлекательным для использования другими странами, пояснил эксперт.
Вместе с тем, пока США остается одной из ведущих экономик мира, полного отказа от расчетов в долларах не будет — единая валюта удобна всем. Но к доллару могут прибавиться юань, рубль и рупия, заключил Тузов.
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