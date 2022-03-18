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В Донецке остались без отопления школа, два детсада и 38 домов - РИА Новости, 18.03.2022
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В Донецке остались без отопления школа, два детсада и 38 домов
В Донецке остались без отопления школа, два детсада и 38 домов - РИА Новости, 18.03.2022
В Донецке остались без отопления школа, два детсада и 38 домов
Школа, два детсада и 38 домов остались без отопления в Петровском районе Донецка в Донецкой народной республике после прямого попадания украинских снарядов в... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T15:35
2022-03-18T15:35
в мире
донецкая народная республика
россия
петровский район
вооруженные силы рф
владимир путин
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Школа, два детсада и 38 домов остались без отопления в Петровском районе Донецка в Донецкой народной республике после прямого попадания украинских снарядов в здание котельной, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."По оперативной линии от администрации Петровского района г. Донецка поступила информация о повреждении в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по адресу: площадь Победы, 1 "г" - прямое попадание в здание котельной, без центрального отопления одна школа, два детских сада и 38 домов многоквартирного жилого фонда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220318/depo-1778851834.html
донецкая народная республика
россия
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в мире, донецкая народная республика, россия, петровский район, вооруженные силы рф, владимир путин
15:35 18.03.2022
 
В Донецке остались без отопления школа, два детсада и 38 домов

Школа, два детсада и 38 домов остались без отопления в Донецке после обстрела ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушенное здание школы в Волновахе
Разрушенное здание школы в Волновахе - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Разрушенное здание школы в Волновахе
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Школа, два детсада и 38 домов остались без отопления в Петровском районе Донецка в Донецкой народной республике после прямого попадания украинских снарядов в здание котельной, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"По оперативной линии от администрации Петровского района г. Донецка поступила информация о повреждении в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по адресу: площадь Победы, 1 "г" - прямое попадание в здание котельной, без центрального отопления одна школа, два детских сада и 38 домов многоквартирного жилого фонда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияПетровский районВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
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