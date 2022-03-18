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В ДНР более 50 тысяч человек остались без воды, тепла и газоснабжения - РИА Новости, 18.03.2022
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В ДНР более 50 тысяч человек остались без воды, тепла и газоснабжения
В ДНР более 50 тысяч человек остались без воды, тепла и газоснабжения - РИА Новости, 18.03.2022
В ДНР более 50 тысяч человек остались без воды, тепла и газоснабжения
Более 50 тысяч человек на освобожденных территориях Донецкой народной республики находятся без воды, тепла и газоснабжения из-за обстрелов со стороны украинских РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:47
2022-03-18T14:47
в мире
владимир путин
новоазовск
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
мчс днр
россия
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Более 50 тысяч человек на освобожденных территориях Донецкой народной республики находятся без воды, тепла и газоснабжения из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в пятницу в штабе территориальной обороны ДНР."При отступлении ВФУ частично уничтожили жилые дома, социальную инфраструктуру и мосты на автодорогах между населенными пунктами в Новоазовском, Тельмановском и Старобешевском районах. В результате более 50 000 человек находятся без питьевого водоснабжения, горячей пищи, тепло- и газоснабжения, стационарной и мобильной связи, а также интернета, сообщает МЧС ДНР", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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новоазовск
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, новоазовск, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, мчс днр, россия
14:47 18.03.2022
 
В ДНР более 50 тысяч человек остались без воды, тепла и газоснабжения

Штаб теробороны: в ДНР более 50 тысяч человек остались без воды, тепла и газоснабжения

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкНародная милиция ДНР в Мариуполе
Народная милиция ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
Перейти в фотобанк
Народная милиция ДНР в Мариуполе
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Более 50 тысяч человек на освобожденных территориях Донецкой народной республики находятся без воды, тепла и газоснабжения из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в пятницу в штабе территориальной обороны ДНР.
"При отступлении ВФУ частично уничтожили жилые дома, социальную инфраструктуру и мосты на автодорогах между населенными пунктами в Новоазовском, Тельмановском и Старобешевском районах. В результате более 50 000 человек находятся без питьевого водоснабжения, горячей пищи, тепло- и газоснабжения, стационарной и мобильной связи, а также интернета, сообщает МЧС ДНР", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинНовоазовскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФМЧС ДНРРоссия
 
 
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