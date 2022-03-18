https://ria.ru/20220318/dnr-1778852687.html

ДНР блокирует украинскую группировку в Авдеевке, Марьинке и Угледаре

ДНР блокирует украинскую группировку в Авдеевке, Марьинке и Угледаре - РИА Новости, 18.03.2022

ДНР блокирует украинскую группировку в Авдеевке, Марьинке и Угледаре

Силы Донецкой народной республики блокируют и будут окружать украинскую группировку в Авдеевке, Марьинке и Угледаре, заявил в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T14:41

2022-03-18T14:41

2022-03-18T14:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики блокируют и будут окружать украинскую группировку в Авдеевке, Марьинке и Угледаре, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Происходит блокировка этой группировки, потому что это большие города", - сказал он в эфире Первого канала, комментируя ситуацию по направлениям Авдеевки, Марьинки, Угледара. По его словам, силы ДНР будут окружать эту группировку, попытаются не позволить ей уйти на помощь Харькову.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/dnr-1778598616.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, россия, ситуация в днр и лнр