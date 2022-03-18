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ДНР блокирует украинскую группировку в Авдеевке, Марьинке и Угледаре - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/dnr-1778852687.html
ДНР блокирует украинскую группировку в Авдеевке, Марьинке и Угледаре
ДНР блокирует украинскую группировку в Авдеевке, Марьинке и Угледаре - РИА Новости, 18.03.2022
ДНР блокирует украинскую группировку в Авдеевке, Марьинке и Угледаре
Силы Донецкой народной республики блокируют и будут окружать украинскую группировку в Авдеевке, Марьинке и Угледаре, заявил в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:41
2022-03-18T14:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики блокируют и будут окружать украинскую группировку в Авдеевке, Марьинке и Угледаре, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Происходит блокировка этой группировки, потому что это большие города", - сказал он в эфире Первого канала, комментируя ситуацию по направлениям Авдеевки, Марьинки, Угледара. По его словам, силы ДНР будут окружать эту группировку, попытаются не позволить ей уйти на помощь Харькову.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, ситуация в днр и лнр
14:41 18.03.2022
 
ДНР блокирует украинскую группировку в Авдеевке, Марьинке и Угледаре

Басурин заявил о блокировании группировки ВСУ в Авдеевке, Марьинке и Угледаре

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТанк Т-64 народной милиции ДНР
Танк Т-64 народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Танк Т-64 народной милиции ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики блокируют и будут окружать украинскую группировку в Авдеевке, Марьинке и Угледаре, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Происходит блокировка этой группировки, потому что это большие города", - сказал он в эфире Первого канала, комментируя ситуацию по направлениям Авдеевки, Марьинки, Угледара. По его словам, силы ДНР будут окружать эту группировку, попытаются не позволить ей уйти на помощь Харькову.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащие народной милиции ДНР в окрестностях Мариуполя - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 10:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ДНР постепенно занимает Мариуполь и Авдеевку
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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