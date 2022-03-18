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Пушилин создал комиссию по вопросам отсрочки от призыва на военную службу - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/dnr-1778820499.html
Пушилин создал комиссию по вопросам отсрочки от призыва на военную службу
Пушилин создал комиссию по вопросам отсрочки от призыва на военную службу - РИА Новости, 18.03.2022
Пушилин создал комиссию по вопросам отсрочки от призыва на военную службу
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин создал межведомственную комиссию по вопросам предоставления отсрочки от призыва на военную службу по... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:36
2022-03-18T12:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин создал межведомственную комиссию по вопросам предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации."Постановляю создать межведомственную комиссию по вопросам предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации... утвердить временный порядок предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации", - говорится в указе Пушилина, опубликованном в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики.Согласно указу, документы о предоставлении отсрочки, выданные до вступления в силу нового указа, действительны до особого распоряжения вне зависимости от срока их действия. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778815302.html
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в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
12:36 18.03.2022
 
Пушилин создал комиссию по вопросам отсрочки от призыва на военную службу

Глава ДНР Пушилин создал комиссию по вопросам отсрочки от призыва на военную службу

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин создал межведомственную комиссию по вопросам предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.
"Постановляю создать межведомственную комиссию по вопросам предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации... утвердить временный порядок предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации", - говорится в указе Пушилина, опубликованном в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики.
Согласно указу, документы о предоставлении отсрочки, выданные до вступления в силу нового указа, действительны до особого распоряжения вне зависимости от срока их действия. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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