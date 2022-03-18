https://ria.ru/20220318/dnr-1778820499.html
Пушилин создал комиссию по вопросам отсрочки от призыва на военную службу
Пушилин создал комиссию по вопросам отсрочки от призыва на военную службу - РИА Новости, 18.03.2022
Пушилин создал комиссию по вопросам отсрочки от призыва на военную службу
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин создал межведомственную комиссию по вопросам предоставления отсрочки от призыва на военную службу по... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:36
2022-03-18T12:36
2022-03-18T12:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин создал межведомственную комиссию по вопросам предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации."Постановляю создать межведомственную комиссию по вопросам предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации... утвердить временный порядок предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации", - говорится в указе Пушилина, опубликованном в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики.Согласно указу, документы о предоставлении отсрочки, выданные до вступления в силу нового указа, действительны до особого распоряжения вне зависимости от срока их действия. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778815302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
Пушилин создал комиссию по вопросам отсрочки от призыва на военную службу
Глава ДНР Пушилин создал комиссию по вопросам отсрочки от призыва на военную службу
ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин создал межведомственную комиссию по вопросам предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.
"Постановляю создать межведомственную комиссию по вопросам предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации... утвердить временный порядок предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации", - говорится в указе Пушилина, опубликованном в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики.
Согласно указу, документы о предоставлении отсрочки, выданные до вступления в силу нового указа, действительны до особого распоряжения вне зависимости от срока их действия. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.