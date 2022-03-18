https://ria.ru/20220318/dnr-1778820499.html

Пушилин создал комиссию по вопросам отсрочки от призыва на военную службу

Пушилин создал комиссию по вопросам отсрочки от призыва на военную службу - РИА Новости, 18.03.2022

Пушилин создал комиссию по вопросам отсрочки от призыва на военную службу

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин создал межведомственную комиссию по вопросам предоставления отсрочки от призыва на военную службу по... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:36

2022-03-18T12:36

2022-03-18T12:36

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин создал межведомственную комиссию по вопросам предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации."Постановляю создать межведомственную комиссию по вопросам предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации... утвердить временный порядок предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации", - говорится в указе Пушилина, опубликованном в Telegram-канале штаба территориальной обороны республики.Согласно указу, документы о предоставлении отсрочки, выданные до вступления в силу нового указа, действительны до особого распоряжения вне зависимости от срока их действия. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20220318/ukraina-1778815302.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии