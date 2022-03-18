https://ria.ru/20220318/dnr-1778793075.html

В ДНР уничтожили пятерых иностранных наемников за сутки

В ДНР уничтожили пятерых иностранных наемников за сутки - РИА Новости, 18.03.2022

В ДНР уничтожили пятерых иностранных наемников за сутки

Более 50 националистов, в том числе пять иностранных наемников уничтожены в Донецкой народной республике за прошедшие сутки, сообщает народная милиция ДНР. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:41

2022-03-18T10:41

2022-03-18T10:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778636996_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_f0358014c3d8927f26da47ab373e4cbb.jpg

ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Более 50 националистов, в том числе пять иностранных наемников уничтожены в Донецкой народной республике за прошедшие сутки, сообщает народная милиция ДНР."За прошедшие сутки, в ходе совместных действий уничтожены 25 огневых точек, более 50 националистов, в том числе пятеро иностранных граждан. Захвачены один танк, три БМП и один БТР", - говорится в сообщении народной милиции в Telegram. Накануне народная милиция республики сообщала, что при освобождении Марьинки были уничтожены, предположительно, три наемника из США.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/obman-1778732747.html

https://ria.ru/20220316/naemnik-1778559626.html

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, россия