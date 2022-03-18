https://ria.ru/20220318/dnr-1778793075.html
В ДНР уничтожили пятерых иностранных наемников за сутки
В ДНР уничтожили пятерых иностранных наемников за сутки - РИА Новости, 18.03.2022
В ДНР уничтожили пятерых иностранных наемников за сутки
Более 50 националистов, в том числе пять иностранных наемников уничтожены в Донецкой народной республике за прошедшие сутки, сообщает народная милиция ДНР. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:41
2022-03-18T10:41
2022-03-18T10:48
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
украина
россия
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Более 50 националистов, в том числе пять иностранных наемников уничтожены в Донецкой народной республике за прошедшие сутки, сообщает народная милиция ДНР."За прошедшие сутки, в ходе совместных действий уничтожены 25 огневых точек, более 50 националистов, в том числе пятеро иностранных граждан. Захвачены один танк, три БМП и один БТР", - говорится в сообщении народной милиции в Telegram. Накануне народная милиция республики сообщала, что при освобождении Марьинки были уничтожены, предположительно, три наемника из США.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/obman-1778732747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, россия
10:41 18.03.2022 (обновлено: 10:48 18.03.2022)
В ДНР уничтожили пятерых иностранных наемников за сутки
Армия ДНР за сутки уничтожила более 50 националистов и пятерых иностранных наемников