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Украинские войска атаковали депо в Ясиноватой в ДНР

Украинские войска атаковали депо в Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 18.03.2022

Украинские войска атаковали депо в Ясиноватой в ДНР

Украинские войска атаковали депо в прифронтовом городе Ясиноватая в Донецкой народной республике, произошло возгорание в одном из цехов, сообщает в пятницу штаб РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T14:36

2022-03-18T14:36

2022-03-18T14:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали депо в прифронтовом городе Ясиноватая в Донецкой народной республике, произошло возгорание в одном из цехов, сообщает в пятницу штаб территориальной обороны республики."Под удар украинских боевиков попала территория депо в Ясиноватой, произошло возгорание в одном из цехов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 18 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 138 реактивных систем залпового огня и 183 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.

донецкая народная республика

ясиноватая

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф