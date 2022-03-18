https://ria.ru/20220318/burgerking-1778821775.html

Burger King объяснил, почему не останавливает работу в России

Burger King объяснил, почему не останавливает работу в России - РИА Новости, 18.03.2022

Burger King объяснил, почему не останавливает работу в России

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King хотела бы немедленно прекратить работу в России в тренде ухода иностранного фастфуда, как например, McDonald's, но... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:45

2022-03-18T12:45

2022-03-18T12:55

экономика

россия

burger king (бургер кинг)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания Burger King хотела бы немедленно прекратить работу в России в тренде ухода иностранного фастфуда, как например, McDonald's, но не может этого сделать из-за соглашений о франшизе, следует из слов президента компании Restaurant Brands International (RBI) Дэвида Шира."Мы связались с основным оператором бизнеса (в России - ред.) и потребовали приостановить работу ресторана Burger King в России. Он отказался это сделать", - приводятся его слова в сообщении на сайте компании.Шир разъяснил, что при формировании соглашения о франшизе существуют долгосрочные обязательства и ответственность за совместное развитие бизнеса, и у компании "нет никаких юридических положений, которые позволяли бы в одностороннем порядке изменять договор, позволить любому из партнеров просто уйти или аннулировать все соглашение"."Хотим ли мы немедленно приостановить всю деятельность Burger King в России? - Да. Можем ли мы сегодня приостановить работу? - Нет", - подытожил Шир.Burger King появился на российском рынке 10 лет назад посредством совместного предприятия. Есть три партнера, которые контролируются Александром Колобовым, а сам Burger King владеет миноритарным пакетом в 15%. При этом компания ранее приостановила всю корпоративную поддержку российского рынка, включая операционную деятельность, маркетинг, цепочку поставок, одобрение новых инвестиций.RBI была образована в 2014 году в результате слияния Burger King и канадской Tim Hortons. Сеть насчитывает почти 27,7 тысячи ресторанов в более чем 100 странах и территориях мира. Компания объединяет такие бренды, как Burger King, Tim Hortons и Popeyes.

https://ria.ru/20220314/mcdonalds-1777985765.html

https://ria.ru/20220314/mcdonalds-1778087644.html

https://ria.ru/20220309/restoran-1777286557.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, burger king (бургер кинг), санкции в отношении россии