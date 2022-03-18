https://ria.ru/20220318/burgerking-1778821775.html
Burger King объяснил, почему не останавливает работу в России
Burger King объяснил, почему не останавливает работу в России - РИА Новости, 18.03.2022
Burger King объяснил, почему не останавливает работу в России
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King хотела бы немедленно прекратить работу в России в тренде ухода иностранного фастфуда, как например, McDonald's, но... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:45
2022-03-18T12:45
2022-03-18T12:55
экономика
россия
burger king (бургер кинг)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания Burger King хотела бы немедленно прекратить работу в России в тренде ухода иностранного фастфуда, как например, McDonald's, но не может этого сделать из-за соглашений о франшизе, следует из слов президента компании Restaurant Brands International (RBI) Дэвида Шира."Мы связались с основным оператором бизнеса (в России - ред.) и потребовали приостановить работу ресторана Burger King в России. Он отказался это сделать", - приводятся его слова в сообщении на сайте компании.Шир разъяснил, что при формировании соглашения о франшизе существуют долгосрочные обязательства и ответственность за совместное развитие бизнеса, и у компании "нет никаких юридических положений, которые позволяли бы в одностороннем порядке изменять договор, позволить любому из партнеров просто уйти или аннулировать все соглашение"."Хотим ли мы немедленно приостановить всю деятельность Burger King в России? - Да. Можем ли мы сегодня приостановить работу? - Нет", - подытожил Шир.Burger King появился на российском рынке 10 лет назад посредством совместного предприятия. Есть три партнера, которые контролируются Александром Колобовым, а сам Burger King владеет миноритарным пакетом в 15%. При этом компания ранее приостановила всю корпоративную поддержку российского рынка, включая операционную деятельность, маркетинг, цепочку поставок, одобрение новых инвестиций.RBI была образована в 2014 году в результате слияния Burger King и канадской Tim Hortons. Сеть насчитывает почти 27,7 тысячи ресторанов в более чем 100 странах и территориях мира. Компания объединяет такие бренды, как Burger King, Tim Hortons и Popeyes.
https://ria.ru/20220314/mcdonalds-1777985765.html
https://ria.ru/20220314/mcdonalds-1778087644.html
https://ria.ru/20220309/restoran-1777286557.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, burger king (бургер кинг), санкции в отношении россии
12:45 18.03.2022 (обновлено: 12:55 18.03.2022)
Burger King объяснил, почему не останавливает работу в России
Burger King не останавливает работу в России из-за франшизных обязательств
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Сеть ресторанов быстрого питания Burger King хотела бы немедленно прекратить работу в России в тренде ухода иностранного фастфуда, как например, McDonald's, но не может этого сделать из-за соглашений о франшизе, следует
из слов президента компании Restaurant Brands International (RBI) Дэвида Шира.
"Мы связались с основным оператором бизнеса (в России
- ред.) и потребовали приостановить работу ресторана Burger King в России. Он отказался это сделать", - приводятся его слова в сообщении на сайте компании.
Шир разъяснил, что при формировании соглашения о франшизе существуют долгосрочные обязательства и ответственность за совместное развитие бизнеса, и у компании "нет никаких юридических положений, которые позволяли бы в одностороннем порядке изменять договор, позволить любому из партнеров просто уйти или аннулировать все соглашение".
"Хотим ли мы немедленно приостановить всю деятельность Burger King в России? - Да. Можем ли мы сегодня приостановить работу? - Нет", - подытожил Шир.
Burger King появился на российском рынке 10 лет назад посредством совместного предприятия. Есть три партнера, которые контролируются Александром Колобовым, а сам Burger King владеет миноритарным пакетом в 15%. При этом компания ранее приостановила всю корпоративную поддержку российского рынка, включая операционную деятельность, маркетинг, цепочку поставок, одобрение новых инвестиций.
RBI была образована в 2014 году в результате слияния Burger King и канадской Tim Hortons. Сеть насчитывает почти 27,7 тысячи ресторанов в более чем 100 странах и территориях мира. Компания объединяет такие бренды, как Burger King, Tim Hortons и Popeyes.