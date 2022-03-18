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Дефицита бумаги в России не будет, заявили в Союзе лесопромышленников - РИА Новости, 18.03.2022
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Дефицита бумаги в России не будет, заявили в Союзе лесопромышленников
Дефицита бумаги в России не будет, заявили в Союзе лесопромышленников - РИА Новости, 18.03.2022
Дефицита бумаги в России не будет, заявили в Союзе лесопромышленников
Никакого дефицита ни офисной, ни туалетной бумаги, ни бумаги для газет и журналов, ни бумажных полотенец в стране не возникнет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:15
2022-03-18T17:15
экономика
россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Никакого дефицита ни офисной, ни туалетной бумаги, ни бумаги для газет и журналов, ни бумажных полотенец в стране не возникнет, заявил РИА Новости вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов.Ранее в социальных сетях появились сообщения о подорожании офисной бумаги на 300%. Фролов назвал их "абсолютно беспочвенными". "По сути, это настоящий фейк", - сказал он.По его словам, из-за санкционного давления лишь одна американская компания, International Paper, производящая офисную бумагу в Светогорске, приостановила производство."Плюс прекратили импорт офисной бумаги ряд финских и австрийских предприятий. Но все остальные, включая южноафриканскую компанию Mondi Business, работают, как и прежде. Конечно, ситуация непростая, но точно не безнадежная. Достаточно сказать, что 40% химикатов, необходимых для выпуска офисной бумаги, мы закупаем в Узбекистане", - комментирует Фролов.По его мнению, стоимость офисной бумаги резко возрастет лишь в том случае, если "цены начнут накручивать производители и ритейл, если будут усугубляться логистические проблемы". "Но увеличение их на 300% - это, уверен, перебор", - подчеркнул эксперт.Все возникающие сегодня трудности, по его словам, вполне решаемы. "Среди дружественных нам государств предостаточно тех, кто производит нужные для целлюлозно-бумажной продукции и химикаты, и оборудование, и комплектующие для него. Это и Китай, и Индия, например, не говоря уже о странах ЕАЭС", - пояснил он."Важно как можно оперативнее решить все логистические проблемы. Доставка – вот, повторю, что сейчас самое главное", - заключил Фролов.
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экономика, россия
17:15 18.03.2022
 
Дефицита бумаги в России не будет, заявили в Союзе лесопромышленников

Союз лесопромышленников: дефицита офисной или туалетной бумаги в России не возникнет

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПокупатели в гипермаркете в Москве
Покупатели в гипермаркете в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Покупатели в гипермаркете в Москве
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Никакого дефицита ни офисной, ни туалетной бумаги, ни бумаги для газет и журналов, ни бумажных полотенец в стране не возникнет, заявил РИА Новости вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов.
"Не стоит паниковать. Никакого дефицита не будет ни с офисной бумагой, ни с бумагой для газет и журналов, ни с бумажными полотенцами, ни с туалетной бумагой, словом… лопухи не понадобятся", - заверил он.
Ранее в социальных сетях появились сообщения о подорожании офисной бумаги на 300%. Фролов назвал их "абсолютно беспочвенными". "По сути, это настоящий фейк", - сказал он.
По его словам, из-за санкционного давления лишь одна американская компания, International Paper, производящая офисную бумагу в Светогорске, приостановила производство.
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"Плюс прекратили импорт офисной бумаги ряд финских и австрийских предприятий. Но все остальные, включая южноафриканскую компанию Mondi Business, работают, как и прежде. Конечно, ситуация непростая, но точно не безнадежная. Достаточно сказать, что 40% химикатов, необходимых для выпуска офисной бумаги, мы закупаем в Узбекистане", - комментирует Фролов.
По его мнению, стоимость офисной бумаги резко возрастет лишь в том случае, если "цены начнут накручивать производители и ритейл, если будут усугубляться логистические проблемы". "Но увеличение их на 300% - это, уверен, перебор", - подчеркнул эксперт.
Все возникающие сегодня трудности, по его словам, вполне решаемы. "Среди дружественных нам государств предостаточно тех, кто производит нужные для целлюлозно-бумажной продукции и химикаты, и оборудование, и комплектующие для него. Это и Китай, и Индия, например, не говоря уже о странах ЕАЭС", - пояснил он.
"Важно как можно оперативнее решить все логистические проблемы. Доставка – вот, повторю, что сейчас самое главное", - заключил Фролов.
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