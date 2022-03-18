https://ria.ru/20220318/bumaga-1778899012.html

Дефицита бумаги в России не будет, заявили в Союзе лесопромышленников

Дефицита бумаги в России не будет, заявили в Союзе лесопромышленников - РИА Новости, 18.03.2022

Дефицита бумаги в России не будет, заявили в Союзе лесопромышленников

Никакого дефицита ни офисной, ни туалетной бумаги, ни бумаги для газет и журналов, ни бумажных полотенец в стране не возникнет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:15

2022-03-18T17:15

2022-03-18T17:15

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778654670_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_3c949d12255f72ec877432f4da597dd6.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Никакого дефицита ни офисной, ни туалетной бумаги, ни бумаги для газет и журналов, ни бумажных полотенец в стране не возникнет, заявил РИА Новости вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов.Ранее в социальных сетях появились сообщения о подорожании офисной бумаги на 300%. Фролов назвал их "абсолютно беспочвенными". "По сути, это настоящий фейк", - сказал он.По его словам, из-за санкционного давления лишь одна американская компания, International Paper, производящая офисную бумагу в Светогорске, приостановила производство."Плюс прекратили импорт офисной бумаги ряд финских и австрийских предприятий. Но все остальные, включая южноафриканскую компанию Mondi Business, работают, как и прежде. Конечно, ситуация непростая, но точно не безнадежная. Достаточно сказать, что 40% химикатов, необходимых для выпуска офисной бумаги, мы закупаем в Узбекистане", - комментирует Фролов.По его мнению, стоимость офисной бумаги резко возрастет лишь в том случае, если "цены начнут накручивать производители и ритейл, если будут усугубляться логистические проблемы". "Но увеличение их на 300% - это, уверен, перебор", - подчеркнул эксперт.Все возникающие сегодня трудности, по его словам, вполне решаемы. "Среди дружественных нам государств предостаточно тех, кто производит нужные для целлюлозно-бумажной продукции и химикаты, и оборудование, и комплектующие для него. Это и Китай, и Индия, например, не говоря уже о странах ЕАЭС", - пояснил он."Важно как можно оперативнее решить все логистические проблемы. Доставка – вот, повторю, что сейчас самое главное", - заключил Фролов.

https://ria.ru/20220318/regiony-1778710939.html

https://ria.ru/20220318/lekarstvo-1778718745.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия