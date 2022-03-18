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Адвокат подтвердил, что экс-премьер Болгарии Борисов задержан на 24 часа - РИА Новости, 18.03.2022
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Адвокат подтвердил, что экс-премьер Болгарии Борисов задержан на 24 часа
Адвокат подтвердил, что экс-премьер Болгарии Борисов задержан на 24 часа - РИА Новости, 18.03.2022
Адвокат подтвердил, что экс-премьер Болгарии Борисов задержан на 24 часа
Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов задержан на 24 часа, подтвердил его адвокат Менко Менков. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T01:13
2022-03-18T04:21
в мире
борисов
софия (город)
болгария
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов задержан на 24 часа, подтвердил его адвокат Менко Менков.Ранее сообщалось, что Борисов и другие экс-чиновники были задержаны в ходе масштабной полицейской операции, связанной с расследованием более 120 случаев злоупотреблений европейскими средствами в Болгарии. Однако представители партии экс-премьера ГЕРБ отрицали информацию о задержании.Адвокат Борисова заявил, что в отношении экс-премьера 17 марта было образовано досудебное производство. Он подтвердил, что Борисов был задержан как минимум на 24 часа в рамках закона об МВД, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).По словам адвоката, в ходе обыска в доме Борисова ничего не было изъято. Адвокат также утверждает, что обыск был совершен без санкции суда.Болгарское национальное телевидение сообщает, что Борисова в четверг вечером доставили в главное управление МВД в Софии.
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в мире, борисов, софия (город), болгария
01:13 18.03.2022 (обновлено: 04:21 18.03.2022)
 
Адвокат подтвердил, что экс-премьер Болгарии Борисов задержан на 24 часа

Адвокат Менков подтвердил, что бывший премьер Болгарии Борисов задержан на 24 часа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов задержан на 24 часа, подтвердил его адвокат Менко Менков.
Ранее сообщалось, что Борисов и другие экс-чиновники были задержаны в ходе масштабной полицейской операции, связанной с расследованием более 120 случаев злоупотреблений европейскими средствами в Болгарии. Однако представители партии экс-премьера ГЕРБ отрицали информацию о задержании.
Адвокат Борисова заявил, что в отношении экс-премьера 17 марта было образовано досудебное производство. Он подтвердил, что Борисов был задержан как минимум на 24 часа в рамках закона об МВД, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
По словам адвоката, в ходе обыска в доме Борисова ничего не было изъято. Адвокат также утверждает, что обыск был совершен без санкции суда.
Болгарское национальное телевидение сообщает, что Борисова в четверг вечером доставили в главное управление МВД в Софии.
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