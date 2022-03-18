https://ria.ru/20220318/borisov-1778761940.html

Адвокат подтвердил, что экс-премьер Болгарии Борисов задержан на 24 часа

Адвокат подтвердил, что экс-премьер Болгарии Борисов задержан на 24 часа - РИА Новости, 18.03.2022

Адвокат подтвердил, что экс-премьер Болгарии Борисов задержан на 24 часа

Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов задержан на 24 часа, подтвердил его адвокат Менко Менков. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T01:13

2022-03-18T01:13

2022-03-18T04:21

в мире

борисов

софия (город)

болгария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602145209_0:300:3051:2016_1920x0_80_0_0_3091145bcba50bfd4e77778df7a6bc9e.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов задержан на 24 часа, подтвердил его адвокат Менко Менков.Ранее сообщалось, что Борисов и другие экс-чиновники были задержаны в ходе масштабной полицейской операции, связанной с расследованием более 120 случаев злоупотреблений европейскими средствами в Болгарии. Однако представители партии экс-премьера ГЕРБ отрицали информацию о задержании.Адвокат Борисова заявил, что в отношении экс-премьера 17 марта было образовано досудебное производство. Он подтвердил, что Борисов был задержан как минимум на 24 часа в рамках закона об МВД, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).По словам адвоката, в ходе обыска в доме Борисова ничего не было изъято. Адвокат также утверждает, что обыск был совершен без санкции суда.Болгарское национальное телевидение сообщает, что Борисова в четверг вечером доставили в главное управление МВД в Софии.

https://ria.ru/20220311/bolgary-1777713048.html

борисов

софия (город)

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, борисов, софия (город), болгария