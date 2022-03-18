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Украинские войска обстреляли больницу в Донецке

Украинские войска обстреляли больницу в Донецке - РИА Новости, 18.03.2022

Украинские войска обстреляли больницу в Донецке

Украинские войска обстреляли больницу в Донецке, ранены два сотрудника медучреждения и один мирный житель, сообщает в пятницу штаб территориальной обороны... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:20

2022-03-18T10:20

2022-03-18T12:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (днр)

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вооруженные силы украины

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли больницу в Донецке, ранены два сотрудника медучреждения и один мирный житель, сообщает в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины) Петровского района Донецка пострадало здание больницы № 14, ранены три человека: два сотрудника медучреждения и один мирный житель", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 17 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 181 самолет и вертолет, свыше 1,3 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивные системы залпового огня и 172 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Ликвидируются и иностранные наемники, воюющие за Украину: по информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, в ходе конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших.Однако, исходя из опубликованных цифр, более чем 20 погибших при ударе "Точкой-У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли. Постпред России при ООН Василий Небензя в этом контексте обратил внимание, что замгенсека ООН американка Розмари ДиКарло, упуская данную информацию из виду, "очевидно заняла сторону в этом конфликте".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

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Последствия обстрела поликлиники в Донецке войсками ВСУ Последствия обстрела поликлиники в Донецке войсками ВСУ. 2022-03-18T10:20 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, львовская область, киев, оон, вооруженные силы рф, василий небензя