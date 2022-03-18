https://ria.ru/20220318/bloger-1778860411.html

Обвинение запросило год и четыре месяца лишения свободы для блогера Била

Обвинение запросило год и четыре месяца лишения свободы для блогера Била - РИА Новости, 18.03.2022

Обвинение запросило год и четыре месяца лишения свободы для блогера Била

Гособвинитель запросил блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль) 1 год и 4 месяца лишения свободы в колонии по делу о ДТП, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T15:05

2022-03-18T15:05

2022-03-18T15:12

происшествия

эдвард бил (блогер)

москва

садовое кольцо (москва)

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772286260_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_5a5643f77e038cf17c1ae1b21825352b.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Гособвинитель запросил блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль) 1 год и 4 месяца лишения свободы в колонии по делу о ДТП, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Государственный обвинитель прокуратуры Москвы в судебных прениях предложил назначить подсудимому Эдуарду Билю 1 год 4 месяца лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что "прокуратура Москвы считает необходимым назначить Билю отбывание наказание в исправительной колонии общего режима".В январе Пресненский суд Москвы повторно приступил к рассмотрению уголовного дела о ДТП против Била – ранее кассация отменила приговор, после чего на него наложили запрет определенных действий: блогеру было запрещено покидать дом ночью, пользоваться интернетом.Громкое ДТП произошло 1 апреля прошлого года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы.В июле суд приговорил блогера к двум годам ограничения свободы, а также лишил его водительских прав на три года – именно на таком наказании настаивал гособвинитель. Но прокуратура обжаловала решение Пресненского райсуда, посчитав его чрезмерно мягким. Также апелляцию подала защита. В сентябре Мосгорсуд признал приговор законным, но Второй кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев представление прокуратуры, в декабре отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

https://radiosputnik.ria.ru/20220114/bil-1767843208.html

москва

садовое кольцо (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, эдвард бил (блогер), москва, садовое кольцо (москва), госдума рф