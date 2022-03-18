https://ria.ru/20220318/bloger-1778860411.html
Обвинение запросило год и четыре месяца лишения свободы для блогера Била
Обвинение запросило год и четыре месяца лишения свободы для блогера Била - РИА Новости, 18.03.2022
Обвинение запросило год и четыре месяца лишения свободы для блогера Била
Гособвинитель запросил блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль) 1 год и 4 месяца лишения свободы в колонии по делу о ДТП, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T15:05
2022-03-18T15:05
2022-03-18T15:12
происшествия
эдвард бил (блогер)
москва
садовое кольцо (москва)
госдума рф
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Гособвинитель запросил блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль) 1 год и 4 месяца лишения свободы в колонии по делу о ДТП, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Государственный обвинитель прокуратуры Москвы в судебных прениях предложил назначить подсудимому Эдуарду Билю 1 год 4 месяца лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что "прокуратура Москвы считает необходимым назначить Билю отбывание наказание в исправительной колонии общего режима".В январе Пресненский суд Москвы повторно приступил к рассмотрению уголовного дела о ДТП против Била – ранее кассация отменила приговор, после чего на него наложили запрет определенных действий: блогеру было запрещено покидать дом ночью, пользоваться интернетом.Громкое ДТП произошло 1 апреля прошлого года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы.В июле суд приговорил блогера к двум годам ограничения свободы, а также лишил его водительских прав на три года – именно на таком наказании настаивал гособвинитель. Но прокуратура обжаловала решение Пресненского райсуда, посчитав его чрезмерно мягким. Также апелляцию подала защита. В сентябре Мосгорсуд признал приговор законным, но Второй кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев представление прокуратуры, в декабре отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.
https://radiosputnik.ria.ru/20220114/bil-1767843208.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, эдвард бил (блогер), москва, садовое кольцо (москва), госдума рф
15:05 18.03.2022 (обновлено: 15:12 18.03.2022)
Обвинение запросило год и четыре месяца лишения свободы для блогера Била
Обвинение запросило год и четыре месяца лишения свободы для блогера Била по делу о ДТП
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Гособвинитель запросил блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль) 1 год и 4 месяца лишения свободы в колонии по делу о ДТП, сообщается
в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Государственный обвинитель прокуратуры Москвы
в судебных прениях предложил назначить подсудимому Эдуарду Билю 1 год 4 месяца лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что "прокуратура Москвы считает необходимым назначить Билю отбывание наказание в исправительной колонии общего режима".
В январе Пресненский суд Москвы повторно приступил к рассмотрению уголовного дела о ДТП против Била – ранее кассация отменила приговор, после чего на него наложили запрет определенных действий: блогеру было запрещено покидать дом ночью, пользоваться интернетом.
Громкое ДТП произошло 1 апреля прошлого года на Садовом кольце
неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы
.
В июле суд приговорил блогера к двум годам ограничения свободы, а также лишил его водительских прав на три года – именно на таком наказании настаивал гособвинитель. Но прокуратура обжаловала решение Пресненского райсуда, посчитав его чрезмерно мягким. Также апелляцию подала защита. В сентябре Мосгорсуд признал приговор законным, но Второй кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев представление прокуратуры, в декабре отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.