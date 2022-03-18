https://ria.ru/20220318/bessonnitsa-1778765286.html
В Сеченовском университете нашли дистанционный способ лечения бессонницы
В Сеченовском университете нашли дистанционный способ лечения бессонницы - РИА Новости, 18.03.2022
В Сеченовском университете нашли дистанционный способ лечения бессонницы
Ученые Сеченовского университета разработали новый метод лечения бессонницы, он состоит из еженедельных занятий, направленных на формирование навыка здорового... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T03:28
2022-03-18T03:28
2022-03-18T03:28
наука
михаил полуэктов
общество
первый мгму имени сеченова
коронавирус covid-19
бессонница
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москва
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Ученые Сеченовского университета разработали новый метод лечения бессонницы, он состоит из еженедельных занятий, направленных на формирование навыка здорового сна, лечебная работа проводится дистанционно с помощью мобильного приложения, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.Всемирный день сна (World Sleep Day) ежегодно отмечается в пятницу второй полной недели марта. В 2022 году праздник выпадает на 18 марта.Лечебная работа проводится в дистанционном режиме посредством удаленного подключения пациента через мобильное приложение, пояснили в университете. Пользователь вносит запрашиваемые данные о своем сне до лечения и в ходе него, а также получает рекомендации по изменению режима сна и поведения во время бодрствования."Эта информация доступна лечащему доктору, который, при необходимости корректирует процесс лечения. Дистанционный формат когнитивно-поведенческой терапии инсомнии лишь незначительно уступает в эффективности очному варианту, являясь при этом более доступным и низкозатратным методом лечения хронической формы этого расстройства", — сказал врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов, слова которого приводятся в сообщении.По предварительным данным внедрение мобильного приложения может начаться к концу года, отметили в пресс-службе.Потребность в ежедневном сне заложена на генетическом уровне и составляет 7-9 часов в сутки, но информационная перенасыщенность приводит к сокращению его времени и качества. Самым частым расстройством сна является бессонница или инсомния, ею страдает 10% населения планеты, а среди перенесших новую коронавирусную инфекцию это значение достигает 25%, подчеркнули в университете.
https://ria.ru/20210824/ochki-1747000280.html
https://ria.ru/20220311/stress-1777580102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил полуэктов, общество, первый мгму имени сеченова, коронавирус covid-19, бессонница, россия, москва
В Сеченовском университете нашли дистанционный способ лечения бессонницы
Специалисты Сеченовского университета разработали дистанционный способ лечения бессонницы
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Ученые Сеченовского университета разработали новый метод лечения бессонницы, он состоит из еженедельных занятий, направленных на формирование навыка здорового сна, лечебная работа проводится дистанционно с помощью мобильного приложения, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
Всемирный день сна (World Sleep Day) ежегодно отмечается в пятницу второй полной недели марта. В 2022 году праздник выпадает на 18 марта.
"Ученые Сеченовского университета разработали новый метод когнитивно-поведенческой терапии инсомнии. Он состоит из 6-8 еженедельных занятий, направленных на формирование у пациентов навыка здорового сна. При этом бессознательные опасения не уснуть — так называемые "дисфункциональные убеждения" — исчезают", — говорится в сообщении.
Лечебная работа проводится в дистанционном режиме посредством удаленного подключения пациента через мобильное приложение, пояснили в университете. Пользователь вносит запрашиваемые данные о своем сне до лечения и в ходе него, а также получает рекомендации по изменению режима сна и поведения во время бодрствования.
"Эта информация доступна лечащему доктору, который, при необходимости корректирует процесс лечения. Дистанционный формат когнитивно-поведенческой терапии инсомнии лишь незначительно уступает в эффективности очному варианту, являясь при этом более доступным и низкозатратным методом лечения хронической формы этого расстройства", — сказал врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов
, слова которого приводятся в сообщении.
По предварительным данным внедрение мобильного приложения может начаться к концу года, отметили в пресс-службе.
Потребность в ежедневном сне заложена на генетическом уровне и составляет 7-9 часов в сутки, но информационная перенасыщенность приводит к сокращению его времени и качества. Самым частым расстройством сна является бессонница или инсомния, ею страдает 10% населения планеты, а среди перенесших новую коронавирусную инфекцию это значение достигает 25%, подчеркнули в университете.