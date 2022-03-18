Европа призналась в беспомощности перед Россией

Во Франции объяснили, почему Европа не в состоянии дать отпор России
Военный эксперт Сервен: ни одна европейская страна не в состоянии противостоять России
Российские военнослужащие
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Европа не в состоянии победить Россию, заявил французский военный эксперт Пьер Сервен в интервью Der Spiegel.
"В Европе ни одна страна не сможет одолеть Россию при прямом вооруженном столкновении <…> европейцы подвергли себя военной кастрации, годами надеясь только на НАТО, то есть на США", — пояснил он.
Специалист привел в пример Францию, которая, по его словам, имеет самую большую армию в Евросоюзе, укомплектованную "от джипа до атомной подводной лодки".
Однако даже настолько хорошо подготовленная страна не сумела бы одержать победу в таком конфликте, как украинский, считает Сервен.
"В лице своей армии Франция обладает как бы крупнокалиберной винтовкой <…> Только в этой винтовке один патрон. У нас есть все, но в недостаточных количествах", — отметил эксперт.
Кроме того, он убежден, что нежелание общества вести какую-либо войну также оказывает влияние на неготовность Европы к военным столкновениям.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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