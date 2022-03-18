https://ria.ru/20220318/bespomoschnost-1778780555.html

Европа призналась в беспомощности перед Россией

Во Франции объяснили, почему Европа не в состоянии дать отпор России - РИА Новости, 18.03.2022

Европа призналась в беспомощности перед Россией

Der Spiegel. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T09:17

2022-03-18T09:17

2022-03-18T09:17

в мире

франция

евросоюз

украина

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Европа не в состоянии победить Россию, заявил французский военный эксперт Пьер Сервен в интервью Der Spiegel.Специалист привел в пример Францию, которая, по его словам, имеет самую большую армию в Евросоюзе, укомплектованную "от джипа до атомной подводной лодки".Однако даже настолько хорошо подготовленная страна не сумела бы одержать победу в таком конфликте, как украинский, считает Сервен."В лице своей армии Франция обладает как бы крупнокалиберной винтовкой <…> Только в этой винтовке один патрон. У нас есть все, но в недостаточных количествах", — отметил эксперт.Кроме того, он убежден, что нежелание общества вести какую-либо войну также оказывает влияние на неготовность Европы к военным столкновениям.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778456624.html

https://ria.ru/20220316/pomosch-1778361550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, франция, евросоюз, украина, россия