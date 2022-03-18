https://ria.ru/20220318/bespilotniki-1778823871.html

Российский беспилотник уничтожил узел связи украинских военных

Российский беспилотник уничтожил узел связи украинских военных - РИА Новости, 18.03.2022

Российский беспилотник уничтожил узел связи украинских военных

Минобороны опубликовало кадры уничтожения узла связи украинских военных беспилотным летательным аппаратом. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:51

2022-03-18T12:51

2022-03-18T13:09

обострение ситуации в днр и лнр

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министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения узла связи украинских военных беспилотным летательным аппаратом.На видео демонстрируется кунг украинского пункта связи, стоящий на небольшой поляне посреди хвойного леса. На следующих кадрах пункт связи уничтожается прямым попаданием управляемой ракеты."Обнаруженный в лесном массиве замаскированный узел связи ВСУ был выведен из строя точным попаданием высокоточного ракетного вооружения беспилотного летательного аппарата", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220318/video-1778784893.html

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россия

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Ольга Маркова

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Уничтожение пункта связи ВСУ российским беспилотником Минобороны опубликовало кадры уничтожения узла связи украинских военных беспилотным летательным аппаратом. На видео демонстрируется кунг украинского пункта связи, стоящий на небольшой поляне посреди хвойного леса. На следующих кадрах пункт связи уничтожается прямым попаданием управляемой ракеты. "Обнаруженный в лесном массиве замаскированный узел связи ВСУ был выведен из строя точным попаданием высокоточного ракетного вооружения беспилотного летательного аппарата", - сказали в ведомстве. 2022-03-18T12:51 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины