https://ria.ru/20220318/bespilotniki-1778823871.html
Российский беспилотник уничтожил узел связи украинских военных
Российский беспилотник уничтожил узел связи украинских военных - РИА Новости, 18.03.2022
Российский беспилотник уничтожил узел связи украинских военных
Минобороны опубликовало кадры уничтожения узла связи украинских военных беспилотным летательным аппаратом. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:51
2022-03-18T12:51
2022-03-18T13:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Минобороны опубликовало кадры уничтожения узла связи украинских военных беспилотным летательным аппаратом.На видео демонстрируется кунг украинского пункта связи, стоящий на небольшой поляне посреди хвойного леса. На следующих кадрах пункт связи уничтожается прямым попаданием управляемой ракеты."Обнаруженный в лесном массиве замаскированный узел связи ВСУ был выведен из строя точным попаданием высокоточного ракетного вооружения беспилотного летательного аппарата", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220318/video-1778784893.html
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778826658_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5210d0a4f035df5c5fd7c68e28e46600.jpg
Уничтожение пункта связи ВСУ российским беспилотником
Минобороны опубликовало кадры уничтожения узла связи украинских военных беспилотным летательным аппаратом.
На видео демонстрируется кунг украинского пункта связи, стоящий на небольшой поляне посреди хвойного леса. На следующих кадрах пункт связи уничтожается прямым попаданием управляемой ракеты.
"Обнаруженный в лесном массиве замаскированный узел связи ВСУ был выведен из строя точным попаданием высокоточного ракетного вооружения беспилотного летательного аппарата", - сказали в ведомстве.
2022-03-18T12:51
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
12:51 18.03.2022 (обновлено: 13:09 18.03.2022)
Российский беспилотник уничтожил узел связи украинских военных
Минобороны опубликовало видео уничтожения узла связи украинских военных беспилотником