https://ria.ru/20220318/benzin-1778762960.html

Небензя обвинил США в "подливании бензина" в конфликт на Украине

Небензя обвинил США в "подливании бензина" в конфликт на Украине - РИА Новости, 18.03.2022

Небензя обвинил США в "подливании бензина" в конфликт на Украине

Оказывая военную помощь Украине, США лишь "подливают бензина" в конфликт, заявил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T01:40

2022-03-18T01:40

2022-03-18T02:09

в мире

россия

украина

оон

сша

василий небензя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_6a00932ab8ecece40517c940aeda56e8.jpg

ООН, 18 мар — РИА Новости. Оказывая военную помощь Украине, США лишь "подливают бензина" в конфликт, заявил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя.Он посетовал на то, что эту страну на Западе воспринимают как инструмент для противостояния России."С сожалением констатируем, что Украина как была для наших западных коллег пешкой в геополитической борьбе против России, так ею и осталась", — заключил постпред.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778125324.html

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, россия, украина, оон, сша, василий небензя