01:40 18.03.2022 (обновлено: 02:09 18.03.2022)
Небензя обвинил США в "подливании бензина" в конфликт на Украине
Небензя: оказывая военную помощь Украине, США лишь подливают бензина в конфликт
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 18 мар — РИА Новости. Оказывая военную помощь Украине, США лишь "подливают бензина" в конфликт, заявил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя.
"Только вчера Вашингтон объявил, что уже на этой неделе передаст Украине оборонную помощь на один миллиард долларов. Вы подливаете бензин в этот конфликт. Осознаете ли вы опасность подогревания ситуации на Украине для собственной безопасности?" — сказал Небензя.
Он посетовал на то, что эту страну на Западе воспринимают как инструмент для противостояния России.
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Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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