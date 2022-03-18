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Небензя обвинил США в "подливании бензина" в конфликт на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
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Небензя обвинил США в "подливании бензина" в конфликт на Украине
Небензя обвинил США в "подливании бензина" в конфликт на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
Небензя обвинил США в "подливании бензина" в конфликт на Украине
Оказывая военную помощь Украине, США лишь "подливают бензина" в конфликт, заявил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T01:40
2022-03-18T02:09
в мире
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оон
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василий небензя
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ООН, 18 мар — РИА Новости. Оказывая военную помощь Украине, США лишь "подливают бензина" в конфликт, заявил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя.Он посетовал на то, что эту страну на Западе воспринимают как инструмент для противостояния России."С сожалением констатируем, что Украина как была для наших западных коллег пешкой в геополитической борьбе против России, так ею и осталась", — заключил постпред.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
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в мире, россия, украина, оон, сша, василий небензя
01:40 18.03.2022 (обновлено: 02:09 18.03.2022)
 
Небензя обвинил США в "подливании бензина" в конфликт на Украине

Небензя: оказывая военную помощь Украине, США лишь подливают бензина в конфликт

© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 мар — РИА Новости. Оказывая военную помощь Украине, США лишь "подливают бензина" в конфликт, заявил на заседании СБ ООН постпред России Василий Небензя.

"Только вчера Вашингтон объявил, что уже на этой неделе передаст Украине оборонную помощь на один миллиард долларов. Вы подливаете бензин в этот конфликт. Осознаете ли вы опасность подогревания ситуации на Украине для собственной безопасности?" — сказал Небензя.

Он посетовал на то, что эту страну на Западе воспринимают как инструмент для противостояния России.
"С сожалением констатируем, что Украина как была для наших западных коллег пешкой в геополитической борьбе против России, так ею и осталась", — заключил постпред.
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На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
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