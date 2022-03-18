МИД назвал БДИПЧ ОБСЕ политически ангажированной структурой
МИД назвал Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ предвзятой структурой
Здание Министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - предвзятая, политически ангажированная структура, ставшая послушным инструментом Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с пресс-релизом БДИПЧ ОБСЕ об обеспокоенности отстранением мэров украинских городов Мелитополь и Днепрорудное.
"У нас давно нет ни малейших иллюзий относительно БДИПЧ ОБСЕ. Это – абсолютно предвзятая, политически ангажированная структура, ставшая послушным инструментом Запада в деле тиражирования двойных стандартов и продвижения неолиберальных установок в сфере прав человека", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
Она напомнила, что после антиконституционного госпереворота на Украине в 2014 году по всей стране десятки народных избранников разных уровней – от муниципального до депутатов Верховной рады – многократно подвергались "народной люстрации", но БДИПЧ этого не замечало. "Проще говоря, нациствующие молодчики и откровенные бандиты избивали законно избранных представителей власти, обливали их зеленкой и засовывали в мусорные баки, заставляя подписывать заявления об увольнении. Такие методы развития демократических институтов годами не вызывали у БДИПЧ нареканий", - подчеркнула Захарова.
"Зато сейчас в варшавском Бюро опомнились и обеспокоились судьбой двух мэров на фоне расправ, которые... нацбатовцы учиняют над украинцами, пытающимися покинуть зону боевых действий по гумкоридорам... Такое понимание демократии и прав человека не соответствует критериям профессионализма, объективности и непредвзятости, которым БДИПЧ должно было бы следовать", - заключила Захарова.