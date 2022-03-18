https://ria.ru/20220318/bdipch-1778958440.html

МИД назвал БДИПЧ ОБСЕ политически ангажированной структурой

МИД назвал БДИПЧ ОБСЕ политически ангажированной структурой - РИА Новости, 18.03.2022

МИД назвал БДИПЧ ОБСЕ политически ангажированной структурой

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - предвзятая, политически ангажированная структура, ставшая послушным инструментом Запада, заявила... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T23:30

2022-03-18T23:30

2022-03-18T23:30

украина

бюро по демократическим институтам и правам человека

в мире

обсе

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - предвзятая, политически ангажированная структура, ставшая послушным инструментом Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с пресс-релизом БДИПЧ ОБСЕ об обеспокоенности отстранением мэров украинских городов Мелитополь и Днепрорудное.Она напомнила, что после антиконституционного госпереворота на Украине в 2014 году по всей стране десятки народных избранников разных уровней – от муниципального до депутатов Верховной рады – многократно подвергались "народной люстрации", но БДИПЧ этого не замечало. "Проще говоря, нациствующие молодчики и откровенные бандиты избивали законно избранных представителей власти, обливали их зеленкой и засовывали в мусорные баки, заставляя подписывать заявления об увольнении. Такие методы развития демократических институтов годами не вызывали у БДИПЧ нареканий", - подчеркнула Захарова."Зато сейчас в варшавском Бюро опомнились и обеспокоились судьбой двух мэров на фоне расправ, которые... нацбатовцы учиняют над украинцами, пытающимися покинуть зону боевых действий по гумкоридорам... Такое понимание демократии и прав человека не соответствует критериям профессионализма, объективности и непредвзятости, которым БДИПЧ должно было бы следовать", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20220317/rusofobiya-1778598749.html

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, бюро по демократическим институтам и правам человека, в мире, обсе