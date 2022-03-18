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Ракета с кораблем "Союз МС-21" стартовала с Байконура - РИА Новости, 18.03.2022
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Ракета с кораблем "Союз МС-21" стартовала с Байконура
Ракета с кораблем "Союз МС-21" стартовала с Байконура - РИА Новости, 18.03.2022
Ракета с кораблем "Союз МС-21" стартовала с Байконура
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21", на котором трое россиян отправятся на Международную космическую станцию, стартовала с космодрома Байконур, передает... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T18:58
2022-03-18T18:58
космос - риа наука
денис матвеев
мгту имени баумана
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
олег артемьев
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 18 мар – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21", на котором трое россиян отправятся на Международную космическую станцию, стартовала с космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), где идет трансляция пуска.Ракета оторвалась от Земли в 18.55 мск. Через девять минут она выведет корабль на орбиту и он начнет свой автономный полет к МКС. Стыковка со станцией ожидается в 22.06 мск, открытие люков и переход экипажа на станцию – в промежутке между 0.20 мск и 0.40 мск 19 марта.Все трое космонавтов – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков – выпускники МГТУ имени Баумана. Артемьев летит на МКС третий раз, у остальных опыта космических полетов еще не было. Корабль назвали "Сергей Королев" в честь того, что в 2022 году исполняется 115 лет со дня рождения великого советского конструктора, тоже выпускника Бауманки.Экипажу предстоит провести до семи выходов в открытый космос. Точное количество еще не определено, так как не сверстана программа. Артемьев рассказывал, что будет рад возможности провести хотя бы один.На станции экипаж "Союза" встретят россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршберн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. В таком составе экипаж МКС проработает до 30 марта, когда Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернутся на Землю на "Союзе МС-19".
https://ria.ru/20220311/mks-1777773627.html
https://ria.ru/20220318/polet-1778793763.html
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космос - риа наука, денис матвеев, мгту имени баумана, международная космическая станция (мкс), роскосмос, олег артемьев
18:58 18.03.2022
 
Ракета с кораблем "Союз МС-21" стартовала с Байконура

Ракета с кораблем "Союз МС-21" под названием "Сергей Королев" стартовала с Байконура

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-21" во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур
Ракета-носитель Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-21 во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 18 мар – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21", на котором трое россиян отправятся на Международную космическую станцию, стартовала с космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), где идет трансляция пуска.
Ракета оторвалась от Земли в 18.55 мск. Через девять минут она выведет корабль на орбиту и он начнет свой автономный полет к МКС. Стыковка со станцией ожидается в 22.06 мск, открытие люков и переход экипажа на станцию – в промежутке между 0.20 мск и 0.40 мск 19 марта.
МКС - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 23:15
Орбиту МКС скорректировали перед прилетом российского экипажа
Все трое космонавтов – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков – выпускники МГТУ имени Баумана. Артемьев летит на МКС третий раз, у остальных опыта космических полетов еще не было. Корабль назвали "Сергей Королев" в честь того, что в 2022 году исполняется 115 лет со дня рождения великого советского конструктора, тоже выпускника Бауманки.
Экипажу предстоит провести до семи выходов в открытый космос. Точное количество еще не определено, так как не сверстана программа. Артемьев рассказывал, что будет рад возможности провести хотя бы один.
На станции экипаж "Союза" встретят россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршберн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. В таком составе экипаж МКС проработает до 30 марта, когда Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернутся на Землю на "Союзе МС-19".
Транспортировка ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-21 на стартовый комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 10:42
Жители Европейской части России смогут увидеть полет "Союза МС-21" к МКС
 
Космос - РИА НаукаДенис МатвеевМГТУ имени БауманаМеждународная космическая станция (МКС)РоскосмосОлег Артемьев
 
 
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