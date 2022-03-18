https://ria.ru/20220318/baykonur-1778923885.html

Ракета с кораблем "Союз МС-21" стартовала с Байконура

Ракета с кораблем "Союз МС-21" стартовала с Байконура - РИА Новости, 18.03.2022

Ракета с кораблем "Союз МС-21" стартовала с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21", на котором трое россиян отправятся на Международную космическую станцию, стартовала с космодрома Байконур, передает... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T18:58

2022-03-18T18:58

2022-03-18T18:58

космос - риа наука

денис матвеев

мгту имени баумана

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

олег артемьев

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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 18 мар – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21", на котором трое россиян отправятся на Международную космическую станцию, стартовала с космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), где идет трансляция пуска.Ракета оторвалась от Земли в 18.55 мск. Через девять минут она выведет корабль на орбиту и он начнет свой автономный полет к МКС. Стыковка со станцией ожидается в 22.06 мск, открытие люков и переход экипажа на станцию – в промежутке между 0.20 мск и 0.40 мск 19 марта.Все трое космонавтов – Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков – выпускники МГТУ имени Баумана. Артемьев летит на МКС третий раз, у остальных опыта космических полетов еще не было. Корабль назвали "Сергей Королев" в честь того, что в 2022 году исполняется 115 лет со дня рождения великого советского конструктора, тоже выпускника Бауманки.Экипажу предстоит провести до семи выходов в открытый космос. Точное количество еще не определено, так как не сверстана программа. Артемьев рассказывал, что будет рад возможности провести хотя бы один.На станции экипаж "Союза" встретят россияне Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршберн и Кейла Бэррон и немец Маттиас Маурер. В таком составе экипаж МКС проработает до 30 марта, когда Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернутся на Землю на "Союзе МС-19".

https://ria.ru/20220311/mks-1777773627.html

https://ria.ru/20220318/polet-1778793763.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, денис матвеев, мгту имени баумана, международная космическая станция (мкс), роскосмос, олег артемьев