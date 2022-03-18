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После аварии с участием туристов на Байкале возбуждено уголовное дело - РИА Новости, 18.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220318/baykal-1778869708.html
После аварии с участием туристов на Байкале возбуждено уголовное дело
После аварии с участием туристов на Байкале возбуждено уголовное дело - РИА Новости, 18.03.2022
После аварии с участием туристов на Байкале возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в Иркутской области после столкновения на льду Байкала иномарки с судном на воздушной подушке с туристами, сообщает Восточно-Сибирская РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:03
2022-03-18T16:03
туризм
происшествия
ольхон
байкал
toyota land cruiser
авто
туристы
туризм
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ИРКУТСК, 18 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Иркутской области после столкновения на льду Байкала иномарки с судном на воздушной подушке с туристами, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — говорится в сообщении.Уточняется, что постановление проверено Байкало-Ангарским транспортным прокурором и признано обоснованным.Предварительно установлено, что судно использовала коммерческая организация, которая оказывает на острове Ольхон туристические услуги. При этом деятельность ее по перевозке пассажиров не лицензирована.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в четверг на льду озера Байкал в районе островов Ольхон и Огой автомобиль марки Toyota столкнулся с судном на воздушной подушке "Хивус-10". Оба транспортных средства после аварии полностью сгорели. Пострадали восемь человек.
https://ria.ru/20220318/samolet-1778813364.html
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происшествия, ольхон, байкал, toyota land cruiser, авто, туристы, туризм, авария, новости - туризм, иркутская область, россия, пассажиры
16:03 18.03.2022
 
После аварии с участием туристов на Байкале возбуждено уголовное дело

После столкновения на Байкале иномарки и судна с туристами

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкКатер на воздушной подушке на льду озера Байкал
Катер на воздушной подушке на льду озера Байкал - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 18 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Иркутской области после столкновения на льду Байкала иномарки с судном на воздушной подушке с туристами, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — говорится в сообщении.
Уточняется, что постановление проверено Байкало-Ангарским транспортным прокурором и признано обоснованным.
Предварительно установлено, что судно использовала коммерческая организация, которая оказывает на острове Ольхон туристические услуги. При этом деятельность ее по перевозке пассажиров не лицензирована.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в четверг на льду озера Байкал в районе островов Ольхон и Огой автомобиль марки Toyota столкнулся с судном на воздушной подушке "Хивус-10". Оба транспортных средства после аварии полностью сгорели. Пострадали восемь человек.
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ТуризмПроисшествияОльхонБайкалToyota Land CruiserАвтотуристыТуризмАварияНовости - ТуризмИркутская областьРоссияпассажиры
 
 
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