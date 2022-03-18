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После аварии с участием туристов на Байкале возбуждено уголовное дело

После аварии с участием туристов на Байкале возбуждено уголовное дело - РИА Новости, 18.03.2022

После аварии с участием туристов на Байкале возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в Иркутской области после столкновения на льду Байкала иномарки с судном на воздушной подушке с туристами, сообщает Восточно-Сибирская РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T16:03

2022-03-18T16:03

2022-03-18T16:03

туризм

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ольхон

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ИРКУТСК, 18 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Иркутской области после столкновения на льду Байкала иномарки с судном на воздушной подушке с туристами, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — говорится в сообщении.Уточняется, что постановление проверено Байкало-Ангарским транспортным прокурором и признано обоснованным.Предварительно установлено, что судно использовала коммерческая организация, которая оказывает на острове Ольхон туристические услуги. При этом деятельность ее по перевозке пассажиров не лицензирована.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в четверг на льду озера Байкал в районе островов Ольхон и Огой автомобиль марки Toyota столкнулся с судном на воздушной подушке "Хивус-10". Оба транспортных средства после аварии полностью сгорели. Пострадали восемь человек.

https://ria.ru/20220318/samolet-1778813364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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