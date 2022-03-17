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На Байкале судно на воздушной подушке столкнулось с автомобилем
На Байкале судно на воздушной подушке столкнулось с автомобилем - РИА Новости, 17.03.2022
На Байкале судно на воздушной подушке столкнулось с автомобилем
Восемь человек пострадали при столкновении судна на воздушной подушке с легковой машиной на озере Байкал в Ольхонском районе Иркутской области, рассказал РИА... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:24
2022-03-17T17:24
2022-03-17T17:24
происшествия
байкал
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Восемь человек пострадали при столкновении судна на воздушной подушке с легковой машиной на озере Байкал в Ольхонском районе Иркутской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, в результате происшествия, по предварительным данным, пострадали восемь человек. Обстоятельства ЧП выясняются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, байкал
На Байкале судно на воздушной подушке столкнулось с автомобилем
Восемь человек пострадали при столкновении судна на воздушной подушке и машины на Байкале
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Восемь человек пострадали при столкновении судна на воздушной подушке с легковой машиной на озере Байкал в Ольхонском районе Иркутской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На озере Байкал возле острова Огой столкнулись частное судно на воздушной подушке и легковушка, возник пожар", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия, по предварительным данным, пострадали восемь человек. Обстоятельства ЧП выясняются.