https://ria.ru/20220317/dtp-1778706201.html

На Байкале судно на воздушной подушке столкнулось с автомобилем

На Байкале судно на воздушной подушке столкнулось с автомобилем - РИА Новости, 17.03.2022

На Байкале судно на воздушной подушке столкнулось с автомобилем

Восемь человек пострадали при столкновении судна на воздушной подушке с легковой машиной на озере Байкал в Ольхонском районе Иркутской области, рассказал РИА... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:24

2022-03-17T17:24

2022-03-17T17:24

происшествия

байкал

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Восемь человек пострадали при столкновении судна на воздушной подушке с легковой машиной на озере Байкал в Ольхонском районе Иркутской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, в результате происшествия, по предварительным данным, пострадали восемь человек. Обстоятельства ЧП выясняются.

байкал

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, байкал