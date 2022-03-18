https://ria.ru/20220318/bayden-1778822985.html

СМИ: Байден персонализировал конфликт заявлениями в адрес Путина

СМИ: Байден персонализировал конфликт заявлениями в адрес Путина - РИА Новости, 18.03.2022

СМИ: Байден персонализировал конфликт заявлениями в адрес Путина

Президент США Джо Байден, назвав главу российского государства Владимира Путина "военным преступником", персонализировал конфликт, чего ранее избегали... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:49

2022-03-18T12:49

2022-03-18T12:49

в мире

дмитрий песков

владимир путин

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сша

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вооруженные силы рф

луганская народная республика

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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден, назвав главу российского государства Владимира Путина "военным преступником", персонализировал конфликт, чего ранее избегали американские лидеры, а также сделал личную позицию государственной политикой, пишет New York Times.Байден ранее заявил, что считает Путина "военным преступником". Комментируя РИА Новости это высказывание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику президента страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире."Он (Байден) также персонализировал конфликт таким образом, какого бывшие президенты избегали в моменты кризиса с основным соперником США, имеющим ядерное оружие. Его замечание показало, как личное осуждение стало политикой", - пишет издание.Кроме того, издание отмечает, что слова Байдена о Путине не были подготовлены заранее, а были сказаны "экспромтом".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220318/bayden-1778812379.html

https://ria.ru/20220318/kapitan-1778772285.html

донецкая народная республика

сша

россия

луганская народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, сша, россия, вооруженные силы рф, луганская народная республика, джо байден