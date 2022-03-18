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В Кремле объяснили слова Байдена о Путине переутомлением президента США - РИА Новости, 18.03.2022
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В Кремле объяснили слова Байдена о Путине переутомлением президента США
В Кремле объяснили слова Байдена о Путине переутомлением президента США - РИА Новости, 18.03.2022
В Кремле объяснили слова Байдена о Путине переутомлением президента США
В Кремле объясняют слова Джо Байдена про президента России Владимира Путина раздражительностью и забывчивостью президента США из-за утомляемости, сообщил... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:32
2022-03-18T16:55
джо байден
владимир путин
в мире
сша
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Кремле объясняют слова Джо Байдена про президента России Владимира Путина раздражительностью и забывчивостью президента США из-за утомляемости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Учитывая подобную раздражительность господина Байдена, его утомляемость, иногда забывчивость, которая приводит к агрессивным высказываниям, мы не будем давать резких оценок, чтобы не вызывать большую агрессию", — ответил Песков на вопрос журналиста, расценивает ли Кремль как предпосылку к разрыву дипломатических отношений с США оскорбления президента Байдена в адрес Путина."Мы действительно слышим заявления, которые фактически уже являются личными оскорблениями в адрес президента Путина. Эти заявления фактически уже ежедневно поступают от президента Соединенных Штатов Америки господина Байдена", — добавил Песков.Накануне на ежегодном обеде "друзей Ирландии" Байден назвал Путина "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом", а днем ранее — "военным преступником". Комментируя последнее высказывание, Песков назвал его недопустимым и непростительным для президента страны, от чьих бомб во всем мире погибли сотни тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220318/bayden-1778812379.html
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джо байден, владимир путин, в мире, сша, россия, дмитрий песков
12:32 18.03.2022 (обновлено: 16:55 18.03.2022)
 
В Кремле объяснили слова Байдена о Путине переутомлением президента США

Пресс-секретарь Песков назвал слова президента США Байдена о Путине личными оскорблениями

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден во время обращения по ситуации на Украине
Президент США Джо Байден во время обращения по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден во время обращения по ситуации на Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Кремле объясняют слова Джо Байдена про президента России Владимира Путина раздражительностью и забывчивостью президента США из-за утомляемости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Учитывая подобную раздражительность господина Байдена, его утомляемость, иногда забывчивость, которая приводит к агрессивным высказываниям, мы не будем давать резких оценок, чтобы не вызывать большую агрессию", — ответил Песков на вопрос журналиста, расценивает ли Кремль как предпосылку к разрыву дипломатических отношений с США оскорбления президента Байдена в адрес Путина.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
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"Мы действительно слышим заявления, которые фактически уже являются личными оскорблениями в адрес президента Путина. Эти заявления фактически уже ежедневно поступают от президента Соединенных Штатов Америки господина Байдена", — добавил Песков.
Накануне на ежегодном обеде "друзей Ирландии" Байден назвал Путина "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом", а днем ранее — "военным преступником". Комментируя последнее высказывание, Песков назвал его недопустимым и непростительным для президента страны, от чьих бомб во всем мире погибли сотни тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 18:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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