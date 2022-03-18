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Клиенты Сбербанка смогут переводить за рубеж через приложение только евро - РИА Новости, 18.03.2022
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Клиенты Сбербанка смогут переводить за рубеж через приложение только евро
Клиенты Сбербанка смогут переводить за рубеж через приложение только евро - РИА Новости, 18.03.2022
Клиенты Сбербанка смогут переводить за рубеж через приложение только евро
С сегодняшнего дня клиенты Сбербанка не смогут переводить за границу доллары, сообщает кредитная организация в телеграм-канале. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:15
2022-03-18T13:08
экономика
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
технологии
россия
сша
сбербанк россии
сбер
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. С сегодняшнего дня клиенты Сбербанка не смогут переводить за границу доллары, сообщает кредитная организация в телеграм-канале."Из-за санкций с 18 марта ограничен список валют, доступных для перевода на счета в другие банки по России и за рубеж. Это значит, что в Сбере нельзя будет сделать перевод в другой банк в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах", — говорится в релизе.Отправить деньги за границу через приложение "Сбербанк Онлайн" можно только в евро. В офисах же доступны переводы и в других валютах: рубли, евро, иены, швейцарские франки, норвежские кроны и сингапурские доллары.При этом переводы по территории России остаются доступны в рублях по прежним правилам.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад в ответ объявил о новых санкциях, под которые попали несколько крупнейших российских банков, в том числе и Сбербанк.
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экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, технологии, россия, сша, сбербанк россии, сбер
10:15 18.03.2022 (обновлено: 13:08 18.03.2022)
 
Клиенты Сбербанка смогут переводить за рубеж через приложение только евро

Клиенты Сбербанка с 18 марта могут переводить за рубеж через приложение только евро

© РИА Новости / Максим БогодвидБанкомат в отделении Сбербанка России
Банкомат в отделении Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Банкомат в отделении Сбербанка России
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. С сегодняшнего дня клиенты Сбербанка не смогут переводить за границу доллары, сообщает кредитная организация в телеграм-канале.
"Из-за санкций с 18 марта ограничен список валют, доступных для перевода на счета в другие банки по России и за рубеж. Это значит, что в Сбере нельзя будет сделать перевод в другой банк в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах", — говорится в релизе.
Отправить деньги за границу через приложение "Сбербанк Онлайн" можно только в евро. В офисах же доступны переводы и в других валютах: рубли, евро, иены, швейцарские франки, норвежские кроны и сингапурские доллары.
При этом переводы по территории России остаются доступны в рублях по прежним правилам.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад в ответ объявил о новых санкциях, под которые попали несколько крупнейших российских банков, в том числе и Сбербанк.
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ЭкономикаСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в РоссииТехнологииРоссияСШАСбербанк РоссииСбер
 
 
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