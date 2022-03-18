https://ria.ru/20220318/bank-1778788694.html

Клиенты Сбербанка смогут переводить за рубеж через приложение только евро

Клиенты Сбербанка смогут переводить за рубеж через приложение только евро - РИА Новости, 18.03.2022

Клиенты Сбербанка смогут переводить за рубеж через приложение только евро

С сегодняшнего дня клиенты Сбербанка не смогут переводить за границу доллары, сообщает кредитная организация в телеграм-канале. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:15

2022-03-18T10:15

2022-03-18T13:08

экономика

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

технологии

россия

сша

сбербанк россии

сбер

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. С сегодняшнего дня клиенты Сбербанка не смогут переводить за границу доллары, сообщает кредитная организация в телеграм-канале."Из-за санкций с 18 марта ограничен список валют, доступных для перевода на счета в другие банки по России и за рубеж. Это значит, что в Сбере нельзя будет сделать перевод в другой банк в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах", — говорится в релизе.Отправить деньги за границу через приложение "Сбербанк Онлайн" можно только в евро. В офисах же доступны переводы и в других валютах: рубли, евро, иены, швейцарские франки, норвежские кроны и сингапурские доллары.При этом переводы по территории России остаются доступны в рублях по прежним правилам.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад в ответ объявил о новых санкциях, под которые попали несколько крупнейших российских банков, в том числе и Сбербанк.

https://ria.ru/20220315/biznes-karty-1778291029.html

россия

сша

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, технологии, россия, сша, сбербанк россии, сбер