https://ria.ru/20220318/avia-1778794153.html
Российские авиакомпании "Атран" и AirBridgeCargo приостановили полеты
Российские авиакомпании "Атран" и AirBridgeCargo приостановили полеты - РИА Новости, 18.03.2022
Российские авиакомпании "Атран" и AirBridgeCargo приостановили полеты
Российские грузовые авиакомпании "Атран" и AirBridgeCargo приостановили полеты из-за санкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы "Волга-Днепр" (обе... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:44
2022-03-18T10:44
2022-03-18T10:44
экономика
космос - риа наука
волга-днепр
ан-124
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские грузовые авиакомпании "Атран" и AirBridgeCargo приостановили полеты из-за санкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы "Волга-Днепр" (обе компании входят в нее)."В настоящее время группа компаний "Волга-Днепр" временно приостановила выполнение полетов на самолётах авиакомпаний AirBridgeCargo и "Атран" из-за ранее введённых санкций со стороны лизингодателей и заявления со стороны управления гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) о прекращении срока действия сертификатов летной годности. Руководство группы приняло осознанное решение, чтобы совместно с партнерами и государственными регуляторами найти возможное решение в сложившейся обстановке", - сказали в пресс-службе."Группа продолжает осуществлять перевозки на Ан-124-100/150 и Ил-76ТД-90ВД и реализует альтернативные решения по доставке грузов различными видами транспорта (авиа, ж/д, авто, море), прорабатывая все возможные варианты в сложившейся обстановке. Дополнительно часть сотрудников, не задействованных в операционной деятельности, были направлены в административный отпуск", - отмечает компания.
https://ria.ru/20220318/avia-1778778686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, космос - риа наука, волга-днепр , ан-124, санкции в отношении россии
Российские авиакомпании "Атран" и AirBridgeCargo приостановили полеты
Российские грузовые авиакомпании "Атран" и AirBridgeCargo приостановили полеты