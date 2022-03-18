https://ria.ru/20220318/avia-1778794153.html

Российские авиакомпании "Атран" и AirBridgeCargo приостановили полеты

Российские авиакомпании "Атран" и AirBridgeCargo приостановили полеты - РИА Новости, 18.03.2022

Российские авиакомпании "Атран" и AirBridgeCargo приостановили полеты

Российские грузовые авиакомпании "Атран" и AirBridgeCargo приостановили полеты из-за санкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы "Волга-Днепр" (обе... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:44

2022-03-18T10:44

2022-03-18T10:44

экономика

космос - риа наука

волга-днепр

ан-124

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские грузовые авиакомпании "Атран" и AirBridgeCargo приостановили полеты из-за санкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы "Волга-Днепр" (обе компании входят в нее)."В настоящее время группа компаний "Волга-Днепр" временно приостановила выполнение полетов на самолётах авиакомпаний AirBridgeCargo и "Атран" из-за ранее введённых санкций со стороны лизингодателей и заявления со стороны управления гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) о прекращении срока действия сертификатов летной годности. Руководство группы приняло осознанное решение, чтобы совместно с партнерами и государственными регуляторами найти возможное решение в сложившейся обстановке", - сказали в пресс-службе."Группа продолжает осуществлять перевозки на Ан-124-100/150 и Ил-76ТД-90ВД и реализует альтернативные решения по доставке грузов различными видами транспорта (авиа, ж/д, авто, море), прорабатывая все возможные варианты в сложившейся обстановке. Дополнительно часть сотрудников, не задействованных в операционной деятельности, были направлены в административный отпуск", - отмечает компания.

https://ria.ru/20220318/avia-1778778686.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, космос - риа наука, волга-днепр , ан-124, санкции в отношении россии