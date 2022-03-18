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Ограничения в аэропортах на юге России продлили до 26 марта - РИА Новости, 18.03.2022
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Ограничения в аэропортах на юге России продлили до 26 марта
Ограничения в аэропортах на юге России продлили до 26 марта - РИА Новости, 18.03.2022
Ограничения в аэропортах на юге России продлили до 26 марта
Введенный 24 февраля режим закрытого неба на Юге России продлили до 26 марта, сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика". РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T08:12
2022-03-18T08:33
здоровье - общество
владимир путин
элиста
россия
курск
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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СОЧИ, 18 мар – РИА Новости. Введенный 24 февраля режим закрытого неба на Юге России продлили до 26 марта, сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".Речь идет об аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Симферополя, а также Белгорода, Брянска, Орла, Курска и Воронежа. При этом аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме.Ранее оператор сообщал, что ограничение авиасообщения продлят до 20 марта из-за того, что территории аэропортов в этой части страны признаны небезопасными для посадки гражданских бортов.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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здоровье - общество, владимир путин, элиста, россия, курск, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
08:12 18.03.2022 (обновлено: 08:33 18.03.2022)
 
Ограничения в аэропортах на юге России продлили до 26 марта

Режим закрытого неба на юге России продлили до 26 марта

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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СОЧИ, 18 мар – РИА Новости. Введенный 24 февраля режим закрытого неба на Юге России продлили до 26 марта, сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".

"Продление закрытия аэропортов на юге России — до 3 часов 45 минут 26 марта 2022 года", — говорится в сообщении.

Речь идет об аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Симферополя, а также Белгорода, Брянска, Орла, Курска и Воронежа. При этом аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме.
Ранее оператор сообщал, что ограничение авиасообщения продлят до 20 марта из-за того, что территории аэропортов в этой части страны признаны небезопасными для посадки гражданских бортов.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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