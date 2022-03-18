https://ria.ru/20220318/avia-1778773899.html
Ограничения в аэропортах на юге России продлили до 26 марта
Ограничения в аэропортах на юге России продлили до 26 марта - РИА Новости, 18.03.2022
Ограничения в аэропортах на юге России продлили до 26 марта
Введенный 24 февраля режим закрытого неба на Юге России продлили до 26 марта, сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика". РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T08:12
2022-03-18T08:12
2022-03-18T08:33
здоровье - общество
владимир путин
элиста
россия
курск
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
СОЧИ, 18 мар – РИА Новости. Введенный 24 февраля режим закрытого неба на Юге России продлили до 26 марта, сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".Речь идет об аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Симферополя, а также Белгорода, Брянска, Орла, Курска и Воронежа. При этом аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме.Ранее оператор сообщал, что ограничение авиасообщения продлят до 20 марта из-за того, что территории аэропортов в этой части страны признаны небезопасными для посадки гражданских бортов.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220317/reysy-1778591552.html
элиста
россия
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, владимир путин, элиста, россия, курск, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
08:12 18.03.2022 (обновлено: 08:33 18.03.2022)
Ограничения в аэропортах на юге России продлили до 26 марта
Режим закрытого неба на юге России продлили до 26 марта
СОЧИ, 18 мар – РИА Новости. Введенный 24 февраля режим закрытого неба на Юге России продлили до 26 марта, сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".
"Продление закрытия аэропортов на юге России — до 3 часов 45 минут 26 марта 2022 года", — говорится в сообщении.
Речь идет об аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Симферополя, а также Белгорода, Брянска, Орла, Курска и Воронежа. При этом аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме.
Ранее оператор сообщал, что ограничение авиасообщения продлят до 20 марта из-за того, что территории аэропортов в этой части страны признаны небезопасными для посадки гражданских бортов.
Россия
24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР
.