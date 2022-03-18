https://ria.ru/20220318/avia-1778773899.html

Ограничения в аэропортах на юге России продлили до 26 марта

Ограничения в аэропортах на юге России продлили до 26 марта - РИА Новости, 18.03.2022

Ограничения в аэропортах на юге России продлили до 26 марта

Введенный 24 февраля режим закрытого неба на Юге России продлили до 26 марта, сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика". РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T08:12

2022-03-18T08:12

2022-03-18T08:33

здоровье - общество

владимир путин

элиста

россия

курск

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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СОЧИ, 18 мар – РИА Новости. Введенный 24 февраля режим закрытого неба на Юге России продлили до 26 марта, сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".Речь идет об аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Симферополя, а также Белгорода, Брянска, Орла, Курска и Воронежа. При этом аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме.Ранее оператор сообщал, что ограничение авиасообщения продлят до 20 марта из-за того, что территории аэропортов в этой части страны признаны небезопасными для посадки гражданских бортов.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны заявляли, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220317/reysy-1778591552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

здоровье - общество, владимир путин, элиста, россия, курск, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии