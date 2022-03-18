https://ria.ru/20220318/avariya-1778763587.html
СМИ: в США в аварии с тринадцатилетним водителем погибли девять человек
СМИ: в США в аварии с тринадцатилетним водителем погибли девять человек - РИА Новости, 18.03.2022
СМИ: в США в аварии с тринадцатилетним водителем погибли девять человек
Тринадцатилетний подросток был за рулем пикапа, который врезался в фургон на западе Техаса, в результате погибли 9 человек, включая членов студенческой команды... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T02:02
2022-03-18T02:02
2022-03-18T02:02
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Тринадцатилетний подросток был за рулем пикапа, который врезался в фургон на западе Техаса, в результате погибли 9 человек, включая членов студенческой команды по гольфу и их тренера, сообщает телеканал NBC.Инцидент произошел в четверг. Сообщается, что подросток был в автомобиле не один – вместе с ним в пикапе был взрослый мужчина. В свою очередь, команда по гольфу Университета Юго-Запада и ее тренер возвращались на фургоне с соревнования. В результате ДТП выжили только два члена команды, оба они госпитализированы и находятся в критическом состоянии.Глава национального совета по безопасности на транспорте США Брюс Ландсберг отметил, что столкновение произошло на высокой скорости, а также, по предварительным данным, у фургона лопнуло переднее левое колесо прямо перед столкновением. Ведомство ведет расследование происшествия.Как отмечается, департамент общественной безопасности Техаса установил, что за рулем находился ребенок, на основании идентификации останков, которые были обнаружены на водительском сиденье после пожара, произошедшего в результате аварии.
https://ria.ru/20220130/nevada-1770185700.html
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РИА Новости
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в мире, сша, техас, вашингтон
СМИ: в США в аварии с тринадцатилетним водителем погибли девять человек
NBC: авария, унесшая девять жизней в США, произошла по вине тринадцатилетнего водителя