Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд продлил арест Борису Шпигелю - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220318/arest-1778905755.html
Мосгорсуд продлил арест Борису Шпигелю
Мосгорсуд продлил арест Борису Шпигелю - РИА Новости, 18.03.2022
Мосгорсуд продлил арест Борису Шпигелю
Мосгорсуд в пятницу продлил срок ареста ещё на три месяца главе компании "Биотэк" Борису Шпигелю, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:36
2022-03-18T17:36
происшествия
иван белозерцев
россия
пензенская область
следственный комитет россии (ск рф)
матросская тишина
борис шпигель
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602500322_0:0:1255:706_1920x0_80_0_0_e6e17fea3096f01657c04d37710e3d1f.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу продлил срок ареста ещё на три месяца главе компании "Биотэк" Борису Шпигелю, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда."Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следователя и продлил до 20 июня 2022 года срок содержания под стражей Шпигелю", - сказала собеседница агентства.Ранее защита обращалась в суд с ходатайством, в котором просила отпустить Шпигеля из-за ухудшения патологии аортального и митрального клапанов сердца. Однако им было отказано.На проблемы со здоровьем Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта. Из-за ухудшения состояния 68-летнего коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине". Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", обещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент РФ Владимир Путин 23 марта 2021 года освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.
https://ria.ru/20210812/sizo-1745531480.html
https://ria.ru/20211201/sizo-1761660422.html
россия
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602500322_235:0:1184:712_1920x0_80_0_0_60c97957e4b6ed1459e0b6df558fd86b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иван белозерцев, россия, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф), матросская тишина, борис шпигель, владимир путин, московский городской суд
17:36 18.03.2022
 
Мосгорсуд продлил арест Борису Шпигелю

Мосгорсуд продлил на три месяца срок ареста главе "Биотэка" Борису Шпигелю

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГлава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео
Глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в фотобанк
Глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу продлил срок ареста ещё на три месяца главе компании "Биотэк" Борису Шпигелю, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следователя и продлил до 20 июня 2022 года срок содержания под стражей Шпигелю", - сказала собеседница агентства.
Борис Шпигель - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа 2021, 18:46
Врачи не нашли причин, препятствующих нахождению бизнесмена Шпигеля в СИЗО
Ранее защита обращалась в суд с ходатайством, в котором просила отпустить Шпигеля из-за ухудшения патологии аортального и митрального клапанов сердца. Однако им было отказано.
На проблемы со здоровьем Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта. Из-за ухудшения состояния 68-летнего коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине". Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", обещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.
Бывший сенатор от Пензенской области, бизнесмен Борис Шпигель, подозреваемый в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, у здания Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря 2021, 15:39
Находящийся в СИЗО Шпигель нуждается в паллиативной помощи, заявили в ОНК
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта 2021 года освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.
 
ПроисшествияИван БелозерцевРоссияПензенская областьСледственный комитет России (СК РФ)Матросская тишинаБорис ШпигельВладимир ПутинМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала