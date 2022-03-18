Мосгорсуд продлил арест Борису Шпигелю
Мосгорсуд продлил на три месяца срок ареста главе "Биотэка" Борису Шпигелю
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГлава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео
Глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу продлил срок ареста ещё на три месяца главе компании "Биотэк" Борису Шпигелю, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следователя и продлил до 20 июня 2022 года срок содержания под стражей Шпигелю", - сказала собеседница агентства.
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Ранее защита обращалась в суд с ходатайством, в котором просила отпустить Шпигеля из-за ухудшения патологии аортального и митрального клапанов сердца. Однако им было отказано.
На проблемы со здоровьем Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта. Из-за ухудшения состояния 68-летнего коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине". Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", обещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.
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По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта 2021 года освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.