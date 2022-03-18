https://ria.ru/20220318/arest-1778905755.html

Мосгорсуд продлил арест Борису Шпигелю

Мосгорсуд продлил арест Борису Шпигелю - РИА Новости, 18.03.2022

Мосгорсуд продлил арест Борису Шпигелю

Мосгорсуд в пятницу продлил срок ареста ещё на три месяца главе компании "Биотэк" Борису Шпигелю, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:36

2022-03-18T17:36

2022-03-18T17:36

происшествия

иван белозерцев

россия

пензенская область

следственный комитет россии (ск рф)

матросская тишина

борис шпигель

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу продлил срок ареста ещё на три месяца главе компании "Биотэк" Борису Шпигелю, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда."Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следователя и продлил до 20 июня 2022 года срок содержания под стражей Шпигелю", - сказала собеседница агентства.Ранее защита обращалась в суд с ходатайством, в котором просила отпустить Шпигеля из-за ухудшения патологии аортального и митрального клапанов сердца. Однако им было отказано.На проблемы со здоровьем Шпигель начал жаловаться сразу после задержания 21 марта. Из-за ухудшения состояния 68-летнего коммерсанта вскоре после ареста перевели в больницу при "Матросской тишине". Кроме того, во время заседания в Мосгорсуде Шпигель заявлял, что для него в СИЗО "каждый день - это пытка", обещал сотрудничать со следствием, если ему изменят меру пресечения на домашний арест.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент РФ Владимир Путин 23 марта 2021 года освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.

https://ria.ru/20210812/sizo-1745531480.html

https://ria.ru/20211201/sizo-1761660422.html

россия

пензенская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, иван белозерцев, россия, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф), матросская тишина, борис шпигель, владимир путин, московский городской суд