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Международная акция "Сад памяти" стартовала в Севастополе - РИА Новости, 18.03.2022
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Международная акция "Сад памяти" стартовала в Севастополе
Международная акция "Сад памяти" стартовала в Севастополе - РИА Новости, 18.03.2022
Международная акция "Сад памяти" стартовала в Севастополе
Сад в память о героях Великой Отечественной войны разбили в пятницу на Сапун-Горе в Севастополе, там высадили порядка 400 саженцев сливы, сосны, кипариса и... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T20:49
2022-03-18T20:49
москва
россия
севастополь
госдума рф
волонтеры победы
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
общество
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Сад в память о героях Великой Отечественной войны разбили в пятницу на Сапун-Горе в Севастополе, там высадили порядка 400 саженцев сливы, сосны, кипариса и кедра, сообщает Оргкомитет акции "Сад памяти".В мероприятии, открывающем третий сезон российской и международной акции "Сад памяти", в рамках которой ежегодно создают живые памятники героям Великой Отечественной войны, приняли участие заместитель губернатора Севастополя Сергей Толмачёв, певец и музыкант Родион Газманов, волонтёры и местные жители.Вместе с волонтёрами и местными жителями памятные деревья высадил Родион Газманов. Ранее он уже принимал участие в акции. В 2020 году музыкант поддержал инициативу #СадПамятиДома, высадив яблоню у себя на участке.Как отметила генеральный директор АНО "Сад памяти" Ольга Степченко, Севастополь – особенный город для проведения акции.По словам руководителя ВОД "Волонтёры Победы", депутата Госдумы РФ Ольги Занко, символично, что первая высадка "Сада памяти" проходит именно 18 марта в Севастополе.Массовые мероприятия в этом году традиционно пройдут до 22 июня во всех регионах России и будут посвящены ключевым событиям весны 1942 года: окончанию битвы под Москвой, подвигу Алексея Маресьева, публикации стихотворения "В землянке" и другим.Ранее сообщалось, что за два года к "Саду памяти" присоединились более 2 миллионов человек в России и за рубежом. Памятные сады появились во всех 85 субъектах РФ и более, чем в 50 странах мира.Акция организована АНО "Сад памяти", ВОД "Волонтёры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза РФ в рамках нацпроекта "Экология".
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москва, россия, севастополь, госдума рф, волонтеры победы, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), общество, великая отечественная война (1941-1945), присоединение крыма к рф, республика крым, день воссоединения крыма с россией
20:49 18.03.2022
 

Международная акция "Сад памяти" стартовала в Севастополе

© Фото : садпамяти2022.рфСад в память о героях Великой Отечественной войны сегодня разбили на Сапун-Гор в Севастополе
Сад в память о героях Великой Отечественной войны сегодня разбили на Сапун-Гор в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© Фото : садпамяти2022.рф
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Сад в память о героях Великой Отечественной войны разбили в пятницу на Сапун-Горе в Севастополе, там высадили порядка 400 саженцев сливы, сосны, кипариса и кедра, сообщает Оргкомитет акции "Сад памяти".
В мероприятии, открывающем третий сезон российской и международной акции "Сад памяти", в рамках которой ежегодно создают живые памятники героям Великой Отечественной войны, приняли участие заместитель губернатора Севастополя Сергей Толмачёв, певец и музыкант Родион Газманов, волонтёры и местные жители.
"Это важное, доброе и тёплое мероприятие. Я считаю, что сажать деревья – это правильное дело с экологической точки зрения, а когда деревья высаживают ещё и в память о погибших во время Великой Отечественной войны – это правильно втройне", — приводятся в сообщении слова Толмачёва.
Вместе с волонтёрами и местными жителями памятные деревья высадил Родион Газманов. Ранее он уже принимал участие в акции. В 2020 году музыкант поддержал инициативу #СадПамятиДома, высадив яблоню у себя на участке.
Сад памяти: Уже 25 миллионов деревьев, тысячи корпоративных волонтеров - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая 2021, 18:34
"Сад памяти": Уже 25 миллионов деревьев, тысячи корпоративных волонтеров
Как отметила генеральный директор АНО "Сад памяти" Ольга Степченко, Севастополь – особенный город для проведения акции.
"Восемьдесят лет назад именно на этой земле в течение 250 дней героические защитники города-героя противостояли превосходящим силам противника. Более двухсот тысяч человек так и остались здесь навсегда. Зеленые памятники, высаженные в Севастополе, имеют особый символизм и заставляют нас помнить, что мы предки тех самых героев, которые победили фашизм 80 с лишним лет назад", - сказала Степченко.
По словам руководителя ВОД "Волонтёры Победы", депутата Госдумы РФ Ольги Занко, символично, что первая высадка "Сада памяти" проходит именно 18 марта в Севастополе.
"В годовщину присоединения Крыма к России мы вспоминаем героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, подаривших нам мир и свободу. Пусть высаженные деревья станут напоминанием для нынешних и будущих поколений о подвиге советского народа", - приводятся в сообщении ее слова.
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В Симферополе проходит концерт-митинг в честь воссоединения Крыма с Россией
Массовые мероприятия в этом году традиционно пройдут до 22 июня во всех регионах России и будут посвящены ключевым событиям весны 1942 года: окончанию битвы под Москвой, подвигу Алексея Маресьева, публикации стихотворения "В землянке" и другим.
Ранее сообщалось, что за два года к "Саду памяти" присоединились более 2 миллионов человек в России и за рубежом. Памятные сады появились во всех 85 субъектах РФ и более, чем в 50 странах мира.

Акция организована АНО "Сад памяти", ВОД "Волонтёры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза РФ в рамках нацпроекта "Экология".
Старт акции Сад памяти - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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В рамках акции "Сад памяти" к 22 июня высадят 27 миллионов деревьев
 
МоскваРоссияСевастопольГосдума РФВолонтеры ПобедыФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)ОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)Присоединение Крыма к РФРеспублика КрымДень воссоединения Крыма с Россией
 
 
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