https://ria.ru/20220318/aktsiya-1778941774.html

Международная акция "Сад памяти" стартовала в Севастополе

Международная акция "Сад памяти" стартовала в Севастополе - РИА Новости, 18.03.2022

Международная акция "Сад памяти" стартовала в Севастополе

Сад в память о героях Великой Отечественной войны разбили в пятницу на Сапун-Горе в Севастополе, там высадили порядка 400 саженцев сливы, сосны, кипариса и... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T20:49

2022-03-18T20:49

2022-03-18T20:49

москва

россия

севастополь

госдума рф

волонтеры победы

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общество

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Сад в память о героях Великой Отечественной войны разбили в пятницу на Сапун-Горе в Севастополе, там высадили порядка 400 саженцев сливы, сосны, кипариса и кедра, сообщает Оргкомитет акции "Сад памяти".В мероприятии, открывающем третий сезон российской и международной акции "Сад памяти", в рамках которой ежегодно создают живые памятники героям Великой Отечественной войны, приняли участие заместитель губернатора Севастополя Сергей Толмачёв, певец и музыкант Родион Газманов, волонтёры и местные жители.Вместе с волонтёрами и местными жителями памятные деревья высадил Родион Газманов. Ранее он уже принимал участие в акции. В 2020 году музыкант поддержал инициативу #СадПамятиДома, высадив яблоню у себя на участке.Как отметила генеральный директор АНО "Сад памяти" Ольга Степченко, Севастополь – особенный город для проведения акции.По словам руководителя ВОД "Волонтёры Победы", депутата Госдумы РФ Ольги Занко, символично, что первая высадка "Сада памяти" проходит именно 18 марта в Севастополе.Массовые мероприятия в этом году традиционно пройдут до 22 июня во всех регионах России и будут посвящены ключевым событиям весны 1942 года: окончанию битвы под Москвой, подвигу Алексея Маресьева, публикации стихотворения "В землянке" и другим.Ранее сообщалось, что за два года к "Саду памяти" присоединились более 2 миллионов человек в России и за рубежом. Памятные сады появились во всех 85 субъектах РФ и более, чем в 50 странах мира.Акция организована АНО "Сад памяти", ВОД "Волонтёры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды РФ и Рослесхоза РФ в рамках нацпроекта "Экология".

https://ria.ru/20210520/aktsiya-1733183768.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, россия, севастополь, госдума рф, волонтеры победы, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), общество, великая отечественная война (1941-1945), присоединение крыма к рф, республика крым, день воссоединения крыма с россией