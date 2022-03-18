https://ria.ru/20220318/aktsii-1778768858.html

Эксперты рассказали, какие акции лучше покупать после открытия рынка

Эксперты рассказали, какие акции лучше покупать после открытия рынка - РИА Новости, 18.03.2022

Эксперты рассказали, какие акции лучше покупать после открытия рынка

Акции российских компаний сырьевого экспорта и упавшие в цене ОФЗ будут наиболее интересны для покупок после паузы на отечественном биржевом рынке, но... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T06:09

2022-03-18T06:09

2022-03-18T06:14

экономика

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

общество

акции

облигации федерального займа (офз)

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Акции российских компаний сырьевого экспорта и упавшие в цене ОФЗ будут наиболее интересны для покупок после паузы на отечественном биржевом рынке, но начинающим инвесторам стоит проявить осторожность сразу после открытия торгов, чтобы не понести убытки, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Правда, спешить с покупками он не советует — лучше дождаться, когда рынок станет более понятным и прогнозируемым.Что покупать?Среди наиболее интересных секторов эксперт назвал бумаги экспортных сырьевых компаний, поскольку большинство западных контрагентов опасаются полностью блокировать российских поставщиков. Компании, ориентированные на внутренний спрос — электроэнергетика, ритейл и банки, — по его словам, пока выглядят более уязвимо."В периоды высокой инфляции лучший инструмент сохранить сбережения — это акции. Поэтому локально можно будет присматриваться к нашим крупным корпоративным компаниям-экспортерам, IT, ну и конечно, ОФЗ с хорошим дисконтом и хорошей доходностью", — пояснил экономический обозреватель Вячеслав Абрамов.Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев также выделил бумаги "Лукойла" и "Новатэка", поскольку санкционное влияние на эти компании ограниченно. Акции золотодобытчиков, таких как "Полюс" или Polymetal, по его словам, также привлекательны, так как конъюнктура на рынке золота сейчас благоприятна.Ждем восстановленияВ целом все опрошенные эксперты предсказывают восстановление рынка: российские акции недооценены, а компании более устойчивы, чем в прошлые кризисы. Открытия торгов аналитики ожидают уже в ближайшем будущем. При этом факторами поддержки рынка могут выступать как средства Минфина, так и успехи в спецоперации на Украине.Он подчеркнул, что курс рубля к доллару стабилизируется уже сейчас.Эксперты отмечают, что решение ЦБ о приостановке торгов на Московской бирже с 28 февраля было адекватной ситуации мерой, но считают, что пауза уже затянулась.Кабаков полагает, что в основном сейчас это связано с тем, что нужно тщательно подготовить механизмы поддержки рынка. Прежде всего, речь об эффективном расходовании выделенного Минфином на эти цели одного триллиона рублей. Сейчас как никогда нужен сильный покупатель, поэтому эти деньги должны быть в рынке в момент открытия торгов, говорит эксперт.

https://ria.ru/20220309/zakon-1777256336.html

https://ria.ru/20220316/defolt-1778288718.html

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, министерство финансов рф (минфин россии), россия, общество, акции, облигации федерального займа (офз)