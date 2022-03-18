Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, какие акции лучше покупать после открытия рынка - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220318/aktsii-1778768858.html
Эксперты рассказали, какие акции лучше покупать после открытия рынка
Эксперты рассказали, какие акции лучше покупать после открытия рынка - РИА Новости, 18.03.2022
Эксперты рассказали, какие акции лучше покупать после открытия рынка
Акции российских компаний сырьевого экспорта и упавшие в цене ОФЗ будут наиболее интересны для покупок после паузы на отечественном биржевом рынке, но... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T06:09
2022-03-18T06:14
экономика
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
общество
акции
облигации федерального займа (офз)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151834/09/1518340960_0:341:3034:2048_1920x0_80_0_0_07a8e51b09316c56d7a77897b65773d1.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Акции российских компаний сырьевого экспорта и упавшие в цене ОФЗ будут наиболее интересны для покупок после паузы на отечественном биржевом рынке, но начинающим инвесторам стоит проявить осторожность сразу после открытия торгов, чтобы не понести убытки, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Правда, спешить с покупками он не советует — лучше дождаться, когда рынок станет более понятным и прогнозируемым.Что покупать?Среди наиболее интересных секторов эксперт назвал бумаги экспортных сырьевых компаний, поскольку большинство западных контрагентов опасаются полностью блокировать российских поставщиков. Компании, ориентированные на внутренний спрос — электроэнергетика, ритейл и банки, — по его словам, пока выглядят более уязвимо."В периоды высокой инфляции лучший инструмент сохранить сбережения — это акции. Поэтому локально можно будет присматриваться к нашим крупным корпоративным компаниям-экспортерам, IT, ну и конечно, ОФЗ с хорошим дисконтом и хорошей доходностью", — пояснил экономический обозреватель Вячеслав Абрамов.Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев также выделил бумаги "Лукойла" и "Новатэка", поскольку санкционное влияние на эти компании ограниченно. Акции золотодобытчиков, таких как "Полюс" или Polymetal, по его словам, также привлекательны, так как конъюнктура на рынке золота сейчас благоприятна.Ждем восстановленияВ целом все опрошенные эксперты предсказывают восстановление рынка: российские акции недооценены, а компании более устойчивы, чем в прошлые кризисы. Открытия торгов аналитики ожидают уже в ближайшем будущем. При этом факторами поддержки рынка могут выступать как средства Минфина, так и успехи в спецоперации на Украине.Он подчеркнул, что курс рубля к доллару стабилизируется уже сейчас.Эксперты отмечают, что решение ЦБ о приостановке торгов на Московской бирже с 28 февраля было адекватной ситуации мерой, но считают, что пауза уже затянулась.Кабаков полагает, что в основном сейчас это связано с тем, что нужно тщательно подготовить механизмы поддержки рынка. Прежде всего, речь об эффективном расходовании выделенного Минфином на эти цели одного триллиона рублей. Сейчас как никогда нужен сильный покупатель, поэтому эти деньги должны быть в рынке в момент открытия торгов, говорит эксперт.
https://ria.ru/20220309/zakon-1777256336.html
https://ria.ru/20220316/defolt-1778288718.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151834/09/1518340960_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_16d50d327ed411a7fbd5d51afe1fa58a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, министерство финансов рф (минфин россии), россия, общество, акции, облигации федерального займа (офз)
06:09 18.03.2022 (обновлено: 06:14 18.03.2022)
 
Эксперты рассказали, какие акции лучше покупать после открытия рынка

Эксперты: акции сырьевых экспортеров и ОФЗ интересны для покупок после открытия рынка

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтоимость акций российских компаний
Стоимость акций российских компаний - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Стоимость акций российских компаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Акции российских компаний сырьевого экспорта и упавшие в цене ОФЗ будут наиболее интересны для покупок после паузы на отечественном биржевом рынке, но начинающим инвесторам стоит проявить осторожность сразу после открытия торгов, чтобы не понести убытки, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

"Впереди время больших возможностей. Самая хорошая новость в том, что российские акции просто беспрецедентно дешевы. Поэтому при условии снижения геополитических рисков и смягчения санкционного давления, а это выглядит все более вероятным сценарием, доходность по ним может в разы превысить доходность по депозитам. Поэтому я ожидаю, что большинство инвесторов будут оставаться в рынке", — отметил директор по стратегии "Финама" Ярослав Кабаков.

Правда, спешить с покупками он не советует — лучше дождаться, когда рынок станет более понятным и прогнозируемым.

Что покупать?

Среди наиболее интересных секторов эксперт назвал бумаги экспортных сырьевых компаний, поскольку большинство западных контрагентов опасаются полностью блокировать российских поставщиков. Компании, ориентированные на внутренний спрос — электроэнергетика, ритейл и банки, — по его словам, пока выглядят более уязвимо.
"В периоды высокой инфляции лучший инструмент сохранить сбережения — это акции. Поэтому локально можно будет присматриваться к нашим крупным корпоративным компаниям-экспортерам, IT, ну и конечно, ОФЗ с хорошим дисконтом и хорошей доходностью", — пояснил экономический обозреватель Вячеслав Абрамов.
Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев также выделил бумаги "Лукойла" и "Новатэка", поскольку санкционное влияние на эти компании ограниченно. Акции золотодобытчиков, таких как "Полюс" или Polymetal, по его словам, также привлекательны, так как конъюнктура на рынке золота сейчас благоприятна.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 12:14
Путин подписал закон о размещении средств ФНБ в акции и ОФЗ

Ждем восстановления

В целом все опрошенные эксперты предсказывают восстановление рынка: российские акции недооценены, а компании более устойчивы, чем в прошлые кризисы. Открытия торгов аналитики ожидают уже в ближайшем будущем. При этом факторами поддержки рынка могут выступать как средства Минфина, так и успехи в спецоперации на Украине.

"Я убежден, что, когда все закончится, российский рынок будет хорошо восстанавливаться, и возможно, тех цен, которые мы видим сейчас, через год не будет. Рубль будет стабилизироваться и возвращаться к уровню 90 рублей за американский доллар", — спрогнозировал Абрамов.

Он подчеркнул, что курс рубля к доллару стабилизируется уже сейчас.
Эксперты отмечают, что решение ЦБ о приостановке торгов на Московской бирже с 28 февраля было адекватной ситуации мерой, но считают, что пауза уже затянулась.
Кабаков полагает, что в основном сейчас это связано с тем, что нужно тщательно подготовить механизмы поддержки рынка. Прежде всего, речь об эффективном расходовании выделенного Минфином на эти цели одного триллиона рублей. Сейчас как никогда нужен сильный покупатель, поэтому эти деньги должны быть в рынке в момент открытия торгов, говорит эксперт.
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 08:00
Россия готова выполнить обязательства: грозит ли стране дефолт
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаМинистерство финансов РФ (Минфин России)РоссияОбществоАкцииоблигации федерального займа (ОФЗ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала