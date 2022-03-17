https://ria.ru/20220317/zhurnalist-1778708030.html

В УВКПЧ ООН осудили призыв украинского журналиста к геноциду русских

В УВКПЧ ООН осудили призыв украинского журналиста к геноциду русских - РИА Новости, 17.03.2022

В УВКПЧ ООН осудили призыв украинского журналиста к геноциду русских

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) решительно осуждает любые заявления, которые подстрекают ненависть, насилие или дискриминацию РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T17:32

2022-03-17T17:32

2022-03-17T17:32

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ЖЕНЕВА, 17 мар - РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) решительно осуждает любые заявления, которые подстрекают ненависть, насилие или дискриминацию по признаку национальности, заявила РИА Новости официальный представитель УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл, комментируя призывы украинского журналиста Фахрудина Шарафмала к геноциду русских."Как мы постоянно подчеркиваем, мы решительно осуждаем любые заявления или действия, которые пропагандируют, подстрекают, поощряют или оправдывают ненависть, насилие и дискриминацию в отношении людей по признаку их национальности, расы, этнической принадлежности или другого фактора идентичности", - сказала Тросселл.Ранее ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. На следующий день Шарафмал извинился за свои слова в эфире телеканала и признал, что они были неуместными.Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак на просьбу прокомментировать слова Шарафмала призвал воздерживаться от ненавистнической риторики. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Шарафмала. В СК считают очевидным, что Шарафмал - типичный представитель украинского национализма, "которым пропитана власть в этой стране, восемь лет уничтожающая гражданское население Донбасса".Россия требует от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ реакции на призыв украинского ведущего к геноциду русских, заявил позже РИА Новости зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.Европейские политики неоднократно называли незначительной угрозу нацизма на Украине, не реагируя на заявления Москвы, что на Украине и в Прибалтике с одобрения местных властей ведется неприкрытая пропаганда неонацистских идей.

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ситуация в днр и лнр, оон, украина, россия