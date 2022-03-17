https://ria.ru/20220317/zemletryasenie-1778577978.html

На юге Ирана произошло землетрясение

На юге Ирана произошло землетрясение - РИА Новости, 17.03.2022

На юге Ирана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T02:46

2022-03-17T02:46

2022-03-17T02:46

в мире

иран

землетрясение

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземный толчок был зафиксирован в 23.15 по времени UTC (02.15 мск), очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.Эпицентр землетрясения располагался в 166 километрах к юго-западу от города Бендер-Аббас (население 352 тысячи человек).Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

https://ria.ru/20220317/zemletryasenie-1778575499.html

иран

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Никита Стома

в мире, иран, землетрясение