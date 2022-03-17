https://ria.ru/20220317/zemletryasenie-1778577978.html
На юге Ирана произошло землетрясение
На юге Ирана произошло землетрясение - РИА Новости, 17.03.2022
На юге Ирана произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T02:46
2022-03-17T02:46
2022-03-17T02:46
в мире
иран
землетрясение
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземный толчок был зафиксирован в 23.15 по времени UTC (02.15 мск), очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.Эпицентр землетрясения располагался в 166 километрах к юго-западу от города Бендер-Аббас (население 352 тысячи человек).Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
https://ria.ru/20220317/zemletryasenie-1778575499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, землетрясение
На юге Ирана произошло землетрясение
EMSC: на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземный толчок был зафиксирован в 23.15 по времени UTC (02.15 мск), очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.
Эпицентр землетрясения располагался в 166 километрах к юго-западу от города Бендер-Аббас (население 352 тысячи человек).
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.