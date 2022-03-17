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На юге Ирана произошло землетрясение - РИА Новости, 17.03.2022
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На юге Ирана произошло землетрясение
На юге Ирана произошло землетрясение - РИА Новости, 17.03.2022
На юге Ирана произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T02:46
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в мире
иран
землетрясение
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Подземный толчок был зафиксирован в 23.15 по времени UTC (02.15 мск), очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.Эпицентр землетрясения располагался в 166 километрах к юго-западу от города Бендер-Аббас (население 352 тысячи человек).Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
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в мире, иран, землетрясение
02:46 17.03.2022
 
На юге Ирана произошло землетрясение

EMSC: на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземный толчок был зафиксирован в 23.15 по времени UTC (02.15 мск), очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.
Эпицентр землетрясения располагался в 166 километрах к юго-западу от города Бендер-Аббас (население 352 тысячи человек).
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Разбросанные в результате землетрясения товары в магазине. Япония - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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В результате землетрясения в Японии погиб один человек
 
В миреИранЗемлетрясение
 
 
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