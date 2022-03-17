16:03 17.03.2022 (обновлено: 16:50 17.03.2022)
В США раскрыли манипуляции Зеленского во время обращения к конгрессу
TAC: воззвание к Мартину Лютеру Кингу перед конгрессом США не помогло Зеленскому
© REUTERS / Sarah Silbiger/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед сенаторами и членами Палаты представителей США
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед сенаторами и членами Палаты представителей США
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Американский журнал The American Conservative осудил попытки Владимира Зеленского цитировать Мартина Лютера Кинга в обращении перед конгрессом США.
"Зеленский упомянул речь Мартина Лютера Кинга о мечте, при этом выступая не за мир и гармонию, а за бесполетную зону, увеличение военной помощи и усиление санкций", — говорится в материале.
Журналист также упрекнул Киев в преувеличении фактов и откровенной лжи с целью вызвать эмоциональную реакцию Запада и добиться большей помощи для Украины.
"Я надеюсь, Байден хочет мира, поэтому президент и конгресс не должны давать Зеленскому то, что он просит", — заключил он.
Зеленский выступил в среду перед конгрессменами США. В ходе речи он попросил американское правительство ввести бесполетную зону над территорией Украины, поставить украинским солдатам военные самолеты и вооружение.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.