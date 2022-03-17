https://ria.ru/20220317/zelenskiy-1778686991.html

В США раскрыли манипуляции Зеленского во время обращения к конгрессу

В США раскрыли манипуляции Зеленского во время обращения к конгрессу - РИА Новости, 17.03.2022

В США раскрыли манипуляции Зеленского во время обращения к конгрессу

Американский журнал The American Conservative осудил попытки Владимира Зеленского цитировать Мартина Лютера Кинга в обращении перед конгрессом США. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:03

2022-03-17T16:03

2022-03-17T16:50

в мире

сша

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Американский журнал The American Conservative осудил попытки Владимира Зеленского цитировать Мартина Лютера Кинга в обращении перед конгрессом США."Зеленский упомянул речь Мартина Лютера Кинга о мечте, при этом выступая не за мир и гармонию, а за бесполетную зону, увеличение военной помощи и усиление санкций", — говорится в материале.По мнению автора публикации, сценарии помощи США для Украины, которые описывал Зеленский перед конгрессменами, непрактичны и Белому дому опасно на них соглашаться.Журналист также упрекнул Киев в преувеличении фактов и откровенной лжи с целью вызвать эмоциональную реакцию Запада и добиться большей помощи для Украины.Зеленский выступил в среду перед конгрессменами США. В ходе речи он попросил американское правительство ввести бесполетную зону над территорией Украины, поставить украинским солдатам военные самолеты и вооружение.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220317/razvyazyvanie-1778589632.html

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html

сша

украина

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, украина, владимир зеленский