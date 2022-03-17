https://ria.ru/20220317/zelenskiy-1778655048.html

"У него есть костюм?" Зеленского раскритиковали за внешний вид

Известный американский экономист осудил Зеленского за внешний вид - РИА Новости, 17.03.2022

"У него есть костюм?" Зеленского раскритиковали за внешний вид

Президент Euro Pacific Capital, экономист Питер Шифф раскритиковал внешний вид Владимира Зеленского во время выступления перед конгрессом США. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:43

2022-03-17T13:43

2022-03-17T13:43

в мире

сша

конгресс сша

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Euro Pacific Capital, экономист Питер Шифф раскритиковал внешний вид Владимира Зеленского во время выступления перед конгрессом США.Накануне Владимир Зеленский выступил в режиме видеоконференции перед сенаторами и членами Палаты представителей США. Американские законодатели аплодировали ему стоя, а спикер Нэнси Пелоси поприветствовала его лозунгом украинских националистов.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, сша, конгресс сша, украина, владимир зеленский