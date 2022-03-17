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Зеленский в обращении к бундестагу вновь сравнил себя с Рейганом - РИА Новости, 17.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/zelenskiy-1778638417.html
Зеленский в обращении к бундестагу вновь сравнил себя с Рейганом
Зеленский в обращении к бундестагу вновь сравнил себя с Рейганом - РИА Новости, 17.03.2022
Зеленский в обращении к бундестагу вновь сравнил себя с Рейганом
Владимир Зеленский в обращении к бундестагу вспомнил о бывшем актере, президенте США Рональде Рейгане и выставил себя в его роли, призвав канцлера ФРГ Олафа... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:51
2022-03-17T12:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир зеленский
сша
рональд рейган
германия
евросоюз
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БЕРЛИН, 17 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к бундестагу вспомнил о бывшем актере, президенте США Рональде Рейгане и выставил себя в его роли, призвав канцлера ФРГ Олафа Шольца снести "новую стену" в Европе.Зеленский упрекнул Германию и Евросоюз в нерешительности действий против России, в частности, введении санкций только после начала российской операции на Украине, а также в продолжении деловых отношений с РФ некоторыми немецкими компаниями."Вы отделены некоторой стеной от нас, это не Берлинская стена, но это стена в центре Европы между свободой и несвободой, и эта стена становится все больше с каждой бомбой, которая падает на Украину, с каждым непринятым решением, решением в пользу свободы, которое могло бы нам помочь. Почему это возможно?" - заявил Зеленский, выступая по видеосвязи в бундестаге.Он напомнил, что украинские власти говорили немецким, что "Северный поток 2" был "способом подготовки к войне, и мы получали ответ, что это чисто экономический проект", что Украина спрашивала, что она должна сделать, чтобы стать членом НАТО, получить гарантии безопасности, но получала ответ, что "это не стоит в повестке дня". По его словам, все это является "камнем в выстраивание новой стены в Европы".Зеленский также напомнил другой исторический эпизод в истории Германии - берлинский воздушный мост, который позволил западным странам снабжать Западный Берлин продовольствием во время первого берлинского кризиса. "Если вы вспомните берлинский воздушный мост, тогда воздушное сообщение было безопасным, бомбы не падали. Но сегодня мы не можем в нашей стране наладить воздушный мост", - заявил Зеленский.Он напомнил о событиях Второй мировой войны, когда на территории Украины вели бои военные нацистской Германии. "Каждый год политики повторяют - "никогда больше". А теперь мы видим, что эти слова ничего не стоят", - заявил украинский президент.В завершении речи Зеленский вновь затронул тему "новой стены в Европе" и напомнил про слова американского президента Рональда Рейгана, сказанные им в 1987 году перед Берлинской стеной, переиначив их на современный лад. "Один бывший актер, президент США Рональд Рейган однажды сказал в Берлине: господин Горбачев, снесите эту стену. И я говорю это вам, дорогой канцлер Шольц - снесите эту стену, дайте Германии лидирующую роль, которую она заслуживает, чтобы ваши потомки гордились вами. Поддержите мир, поддержите Украину, остановить эту войну, помогите нам остановить эту войну", - заявил Зеленский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220121/zelenskiy-1768864816.html
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украина
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в мире, украина, владимир зеленский, сша, рональд рейган, германия, евросоюз, нато, ситуация в днр и лнр
12:51 17.03.2022
 
Зеленский в обращении к бундестагу вновь сравнил себя с Рейганом

Президент Украины Зеленский в обращении к бундестагу вспомнил Рейгана и сравнил себя с ним

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. Кадр видео
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БЕРЛИН, 17 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к бундестагу вспомнил о бывшем актере, президенте США Рональде Рейгане и выставил себя в его роли, призвав канцлера ФРГ Олафа Шольца снести "новую стену" в Европе.
Зеленский упрекнул Германию и Евросоюз в нерешительности действий против России, в частности, введении санкций только после начала российской операции на Украине, а также в продолжении деловых отношений с РФ некоторыми немецкими компаниями.
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Зеленский сравнил себя с Рейганом
"Вы отделены некоторой стеной от нас, это не Берлинская стена, но это стена в центре Европы между свободой и несвободой, и эта стена становится все больше с каждой бомбой, которая падает на Украину, с каждым непринятым решением, решением в пользу свободы, которое могло бы нам помочь. Почему это возможно?" - заявил Зеленский, выступая по видеосвязи в бундестаге.
Он напомнил, что украинские власти говорили немецким, что "Северный поток 2" был "способом подготовки к войне, и мы получали ответ, что это чисто экономический проект", что Украина спрашивала, что она должна сделать, чтобы стать членом НАТО, получить гарантии безопасности, но получала ответ, что "это не стоит в повестке дня". По его словам, все это является "камнем в выстраивание новой стены в Европы".
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Зеленский также напомнил другой исторический эпизод в истории Германии - берлинский воздушный мост, который позволил западным странам снабжать Западный Берлин продовольствием во время первого берлинского кризиса. "Если вы вспомните берлинский воздушный мост, тогда воздушное сообщение было безопасным, бомбы не падали. Но сегодня мы не можем в нашей стране наладить воздушный мост", - заявил Зеленский.
Он напомнил о событиях Второй мировой войны, когда на территории Украины вели бои военные нацистской Германии. "Каждый год политики повторяют - "никогда больше". А теперь мы видим, что эти слова ничего не стоят", - заявил украинский президент.
В завершении речи Зеленский вновь затронул тему "новой стены в Европе" и напомнил про слова американского президента Рональда Рейгана, сказанные им в 1987 году перед Берлинской стеной, переиначив их на современный лад. "Один бывший актер, президент США Рональд Рейган однажды сказал в Берлине: господин Горбачев, снесите эту стену. И я говорю это вам, дорогой канцлер Шольц - снесите эту стену, дайте Германии лидирующую роль, которую она заслуживает, чтобы ваши потомки гордились вами. Поддержите мир, поддержите Украину, остановить эту войну, помогите нам остановить эту войну", - заявил Зеленский.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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